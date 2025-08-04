Actumag.fr – Le magazine de l’actualité

Dans la nuit du 15 au 16 novembre, un garçon âgé de 12 ans, a été grièvement blessé par…
Chaque 11 novembre, la France commémore l’Armistice de 1918, signé entre les Alliés et…
Après avoir débuté l’exécution de sa peine, l’ancien chef de l’État français Nicolas…
Le gouvernement français a lancé une opération exceptionnelle contre la plateforme…
Mercredi matin, un homme de 35 ans a foncé délibérément sur des passants sur l’île…
La répression des fraudes (DGCCRF) a saisi le parquet après la découverte, fin octobre, de…
Un jeune homme a perdu la vie samedi soir après avoir été violemment percuté par un…
Alors qu’il se rendait dans l’Oise pour assurer un spectacle, l’humoriste Anthony Joubert…
Ce jeudi 23 octobre 2025, Jessica Thivenin et Thibault Garcia ont annoncé publiquement…
Le 21 octobre 2025, le site TMZ a révélé que Michael Wolff, journaliste et auteur bien…
Visiblement meurtri, le collectionneur et spécialiste de Napoléon Pierre-Jean Chalençon a…
La soirée théâtrale s’est transformée en moment d’inquiétude à la Scala, dans le Xe…
