[TEST] SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide : Bob l’éponge dans sa plus grande aventure sous-marine ?

Avec Titans of the Tide, Bob l’éponge revient dans une aventure inédite qui entend mêler exploration, humour et action dans les profondeurs de Bikini Bottom. Mais cette nouvelle plongée vidéoludique tient-elle réellement ses promesses ? Voici notre verdict.

L’histoire démarre lorsque de mystérieuses ondes énergétiques envahissent les fonds marins, réveillant d’antiques créatures connues sous le nom de Titans du Courant. Fidèle à lui-même, Bob se retrouve embarqué malgré lui dans une quête héroïque pour sauver Bikini Bottom. L’écriture, sans révolutionner la formule, s’appuie sur le ton décalé de la série, multipliant répliques absurdes et références méta qui feront sourire les fans.

Patrick, Carlo, Sandy et Plankton sont bien évidemment de la partie, chacun bénéficiant de dialogues soignés et parfois même de petites quêtes secondaires qui étoffent l’univers.

SpongeBob_SquarePants_Titans_of_the_Tide_Announcement_Screenshot_2 SpongeBob_SquarePants_Titans_of_the_Tide_Announcement_Screenshot_1 SpongeBob_SquarePants_Titans_of_the_Tide_Announcement_Screenshot_3

Un gameplay hybride : plateformes, puzzles et combat léger

Titans of the Tide propose un mélange assez classique de plateforme 3D, de petits puzzles environnementaux et de combats simples mais dynamiques. Bob peut débloquer plusieurs « formes de mousse » offrant des capacités différentes : la mousse-propulseur pour planer brièvement, la mousse-marteau pour briser les obstacles, ou encore la mousse-absorbeuse permettant d’interagir avec l’eau et certains pièges.

Les niveaux sont variés et bien rythmés, alternant exploration libre, zones plus linéaires et arènes de combat. L’ensemble reste très accessible, clairement pensé pour un public familial, mais suffisamment soigné pour offrir un vrai plaisir de jeu.

SpongeBob_SquarePants_Titans_of_the_Tide_Announcement_Screenshot_6 SpongeBob_SquarePants_Titans_of_the_Tide_Announcement_Screenshot_5 SpongeBob_SquarePants_Titans_of_the_Tide_Announcement_Screenshot_4

Une direction artistique fidèle… et un peu sage

Visuellement, le jeu reproduit parfaitement le style coloré et exubérant de la série. Les animations sont fluides, les environnements regorgent de petits détails amusants, et le doublage, si vous jouez en version originale, colle parfaitement au ton cartoon.

On pourra toutefois regretter des textures parfois un peu basiques et un certain manque d’audace artistique. Rien de gênant, mais on reste dans le « bon mais sans plus ».

Durée de vie et rejouabilité

Comptez entre 8 et 12 heures pour boucler l’aventure principale, davantage si vous souhaitez collecter tous les objets cachés ou compléter les défis optionnels. Quelques niveaux bonus et des costumes à débloquer apportent une rejouabilité correcte, sans toutefois proposer de contenu post-game marquant.