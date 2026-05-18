Agefield High : Rock The School débarque en édition physique sur PS5 en 2026

Le studio indépendant Refugium Games, l’éditeur Perp Games et Maximum Entertainment France annoncent l’arrivée de Agefield High: Rock The School en édition physique sur PlayStation 5. Inspiré des comédies adolescentes et de la culture des années 2000, ce jeu d’aventure en monde ouvert promet une immersion nostalgique entre cours, rébellion et exploration urbaine.

Avec Agefield High: Rock The School, les joueurs replongent dans l’univers des teen movies du début des années 2000. Le titre met en scène Sam, un nouvel élève fraîchement arrivé à Agefield High, un lycée où les choix du joueur influenceront directement son aventure. Entre respect des règles scolaires et escapades hors du campus, le jeu mise sur une liberté d’action proche des classiques du genre.

L’ambiance nostalgique se retrouve autant dans le style visuel que dans la structure du monde ouvert. Les joueurs pourront explorer le lycée, les quartiers voisins, le centre-ville ainsi que la campagne environnante, tout en évitant les professeurs ou les forces de l’ordre lorsqu’ils décident de franchir les limites.

Agefield High: Rock The School Agefield High: Rock The School Agefield High: Rock The School

Une aventure narrative avec plusieurs fins

Le scénario tourne autour du mystérieux plan « Rock the School », élaboré avec les personnages de Kale et Axel. L’histoire principale proposerait une durée de vie comprise entre 8 et 10 heures et inclura deux fins différentes selon les décisions prises durant l’aventure.

Le jeu intégrera également une trentaine de missions principales ainsi qu’un système de personnalisation permettant d’acheter vêtements, vélos, tatouages et accessoires dans les commerces du jeu. Cette progression mêlera interactions sociales, exploration et réputation au sein du lycée.

Une sortie physique prévue sur PlayStation 5

L’édition physique de Agefield High: Rock The School est prévue courant 2026 exclusivement sur PlayStation 5. Le projet est développé par Refugium Games et édité par Perp Games, avec une distribution française assurée par Maximum Entertainment France.