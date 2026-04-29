Essonne : une collision à Chilly-Mazarin provoque une coupure de gaz et d’électricité pour des centaines d’habitants

Un accident impliquant deux véhicules légers entre Chilly-Mazarin et Morangis , mardi 28 avril 2026, a mobilisé d’importants moyens de secours du SDIS 91. L’impact, particulièrement violent, a endommagé des installations de gaz et d’électricité, entraînant des coupures pour près de 700 abonnés.

Les sapeurs-pompiers de l’Essonne sont intervenus le 28 avril 2026 pour un accident de la circulation impliquant deux véhicules légers sur la voie publique, à la limite des communes de Chilly-Mazarin et Morangis, a-t-on appris auprès du SDIS91. Au total, 16 sapeurs-pompiers issus de 3 centres de secours ont été mobilisés pour sécuriser la zone et porter assistance aux victimes.

Un véhicule encastré dans une habitation

Lors de la collision, l’un des véhicules a violemment percuté la façade d’un pavillon individuel, arrachant au passage les compteurs de gaz et d’électricité situés en façade. L’habitation est mitoyenne d’un établissement recevant du public, ce qui a nécessité une vigilance accrue des secours.

Malgré la violence de l’impact, aucun dommage structurel majeur n’a été constaté sur le bâtiment.

Trois victimes, dont une transportée à l’hôpital

Le bilan humain fait état de trois personnes impliquées :

– Une conductrice, classée en urgence relative, a été prise en charge par un VSAV et transportée vers un centre hospitalier.

– Deux autres personnes sont considérées comme impliquées, sans blessure nécessitant un transport médicalisé.



Par mesure de sécurité, une personne a été évacuée de l’habitation impactée.

700 abonnés privés de gaz, 71 d’électricité

L’accident a entraîné des conséquences importantes sur les réseaux :



– GRDF a procédé à la coupure du gaz, impactant environ 700 abonnés jusqu’au lendemain.

– ENEDIS a sécurisé le réseau électrique, entraînant une coupure d’électricité pour 71 abonnés pendant la même durée.

Les secours ont mis en place un périmètre de sécurité de 50 mètres autour du sinistre. Une lance à eau a été établie en prévention d’un éventuel risque d’explosion. Une campagne complète de mesures d’explosimétrie a été réalisée dans les bâtiments environnants : aucune concentration dangereuse de gaz n’a été détectée.

L’intervention a mobilisé plusieurs acteurs, notamment l’élu d’astreinte, les équipes de GRDF et d’ENEDIS ainsi que la Police nationale, dont la coordination a permis une gestion rapide et sécurisée de l’incident.