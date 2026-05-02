1er Mai : Pourquoi cette journée est-elle fériée ?

Le 1er mai est aujourd’hui un jour férié bien connu en France. Mais cette date repose sur une histoire liée aux luttes ouvrières et aux évolutions des droits des travailleurs.

Le 1er mai naît à la fin du XIXᵉ siècle, dans un contexte de conditions de travail difficiles. En 1886, aux États-Unis, des ouvriers se mobilisent pour obtenir la journée de huit heures. À Chicago, la situation dégénère lors de l’affaire de Haymarket, une manifestation qui tourne à la violence après une explosion, suivie d’interventions des forces de l’ordre et de plusieurs arrestations.



En 1889, la Deuxième Internationale, une organisation qui rassemble des partis socialistes de plusieurs pays, décide de faire du 1er mai une journée de mobilisation pour les travailleurs du monde entier.

Son développement en France



En France, le 1er mai est célébré dès 1890 avec des manifestations pour défendre les droits des travailleurs, notamment la journée de huit heures. Très vite, cette date devient un repère important pour les syndicats et le mouvement ouvrier.

Au fil des décennies, les mobilisations du 1er mai prennent différentes formes : défilés, rassemblements, revendications salariales ou encore défense des conditions de travail. Cette journée devient un moment régulier d’expression sociale, parfois festif, parfois plus revendicatif selon les périodes.

C’est aussi à la fin du XIXᵉ siècle que le muguet s’impose progressivement comme symbole du 1er mai, associé au printemps et à la chance.

Une reconnaissance officielle et des évolutions récentes



Au XXᵉ siècle, le 1er mai devient progressivement officiel. En 1941, sous le régime de Vichy, il est appelé « Fête du Travail ». En 1947, il devient un jour férié, chômé et payé pour tous les salariés. C’est une spécificité en France : sauf exceptions liées à certains services indispensables (santé, transports, sécurité), le travail ce jour-là est en principe interdit.

Récemment, des discussions ont eu lieu autour de la possibilité d’assouplir cette règle pour certains secteurs, afin de permettre à des salariés volontaires de travailler le 1er mai, avec des compensations renforcées.

Aujourd’hui, le 1er mai conserve donc une double dimension : un jour de repos national, mais aussi une date encore associée aux revendications sociales et au dialogue autour du travail.