Un soldat français tué au Liban lors d’une opération

Le sergent-chef Florian Montorio, engagé dans une mission internationale au Liban, a été tué le 18 avril 2026 lors d’une opération sur le terrain. Les circonstances de sa mort ont rapidement suscité des réactions des autorités françaises.

Les faits se sont déroulés lors d’une opération de sécurisation dans une zone sensible. Les soldats français intervenaient pour vérifier une menace sur une route, probablement un engin explosif.

Mais la situation a vite dégénéré. Les militaires ont été pris pour cible par des tirs. Pendant l’échange, Florian Montorio a été mortellement touché. Trois autres soldats ont également été blessés, dont certains grièvement.

Cet incident s’inscrit dans un contexte tendu dans la région, où les forces internationales doivent rester particulièrement vigilantes.

Un militaire expérimenté et respecté

Florian Montorio servait dans l’armée depuis 2007, au 17e régiment du génie parachutiste. Il avait participé à plusieurs opérations extérieures au cours de sa carrière.

Ses collègues le décrivent comme quelqu’un de sérieux et engagé. Père de famille, il envisageait bientôt de se reconvertir après sa carrière militaire.

Après son décès, un hommage lui a été rendu sur place avant que son corps soit rapatrié en France. Une cérémonie officielle doit aussi être organisée. Sa mort a suscité une forte émotion, notamment au sein de l’armée française.