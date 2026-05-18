Agressions sexuelles présumées dans une école du 11e arrondissement de Paris : le procès d’un animateur périscolaire relance le débat sur la protection des enfants

Mis en cause pour plusieurs agressions sexuelles présumées sur des enfants de maternelle dans une école du 11e arrondissement de Paris, un animateur périscolaire sera jugé le 26 mai 2026 devant le tribunal judiciaire de Paris. Constituée partie civile, l’association L’Enfant Bleu – Enfance Maltraitée dénonce des défaillances majeures dans la protection des mineurs et appelle à renforcer les dispositifs de prévention et de signalement.

Le procès d’un animateur périscolaire soupçonné d’agressions sexuelles sur plusieurs enfants de 3 à 5 ans s’ouvrira le 26 mai 2026 devant la 15e chambre du tribunal judiciaire de Paris. Une affaire sensible qui secoue la communauté éducative du 11e arrondissement et remet au premier plan la question de la sécurité des enfants dans les structures périscolaires.

Selon le communiqué publié par L’Enfant Bleu – Enfance Maltraitée, les premiers signalements remontent à avril 2025. Des familles alertent alors la direction d’une école maternelle parisienne au sujet de faits présumés d’agressions sexuelles impliquant un animateur périscolaire en poste depuis septembre 2024.

Une information préoccupante est rapidement transmise à la Cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP), avant que le parquet des mineurs ne confie l’enquête à la brigade de protection des mineurs. Plusieurs plaintes sont ensuite déposées par des parents.

L’animateur, âgé de 35 ans, a été suspendu le 9 avril 2025 puis placé en garde à vue le 24 juin de la même année. Déféré devant le parquet de Paris, il a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de contact avec les victimes et interdiction d’exercer toute activité impliquant des mineurs. Il est également soumis à une obligation de soins. Le prévenu conteste l’ensemble des accusations.

Huit faits présumés d’agressions sexuelles

Le tribunal devra examiner au moins huit faits présumés d’agressions sexuelles sur mineurs, qui auraient été commis entre août 2024 et avril 2025. Deux collègues seraient également concernés par certains faits évoqués dans le dossier.

Initialement programmé en novembre 2025, le procès avait été reporté à la demande de la défense. Pour les associations de protection de l’enfance, cette audience constitue un test majeur sur la capacité des institutions à prévenir et traiter ce type de violences en milieu scolaire et périscolaire.

Constituée partie civile aux côtés des familles, L’Enfant Bleu – Enfance Maltraitée estime que cette affaire révèle des « défaillances majeures » dans la chaîne de protection des enfants.

Des contrôles jugés insuffisants

L’association pointe notamment plusieurs enjeux : le recrutement et le contrôle du personnel périscolaire, la formation des équipes éducatives au repérage des violences sexuelles et l’efficacité des procédures d’alerte.

Elle rappelle que l’attestation d’honorabilité, désormais obligatoire pour les professionnels travaillant auprès de mineurs, ne peut suffire à prévenir les passages à l’acte lorsqu’aucun antécédent judiciaire n’existe.

« Les enfants doivent pouvoir évoluer en sécurité partout, à tout moment. L’école, les activités, tous les lieux où ils sont accueillis doivent être des espaces de confiance absolue », souligne Laura Morin-Baudet, directrice nationale de L’Enfant Bleu – Enfance Maltraitée.

Prévention et sensibilisation au cœur des priorités

Depuis plus de 35 ans, l’association intervient auprès des victimes de violences infantiles à travers un accompagnement psychologique, juridique et des actions de prévention en milieu scolaire.

Elle développe également des programmes de sensibilisation destinés :

– aux enfants, afin de les aider à identifier des comportements anormaux et à parler ;

– aux professionnels encadrant des mineurs, pour mieux repérer les signaux d’alerte ;

– aux structures accueillant des enfants, via la mise en place de protocoles de protection et de signalement.

L’association rappelle l’importance de signaler immédiatement tout doute ou suspicion de violence envers un enfant auprès des autorités compétentes ou des dispositifs dédiés, comme le 119 – Allô Enfance en Danger.