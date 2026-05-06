Aisne : une collégienne de 14 ans tuée à l’arme blanche, un suspect interpellé

Une adolescente de 14 ans a été mortellement poignardée mercredi matin à Fère-en-Tardenois, dans l’Aisne. Rapidement mobilisées, les forces de l’ordre ont interpellé un suspect en fin de journée. L’enquête pour assassinat se poursuit pour éclaircir les circonstances de ce drame qui bouleverse la communauté locale.

Le drame s’est produit le mercredi 6 mai 2026, dans la commune de Fère-en-Tardenois, dans l’Aisne. Vers 8 heures du matin, une collégienne de 14 ans a été retrouvée grièvement blessée sur la voie publique alors qu’elle se rendait en cours. Malgré l’intervention rapide des secours, la jeune victime n’a pas survécu à ses blessures, rapportent nos confrères de BFMTV.

Selon les premiers éléments de l’enquête, l’adolescente a été frappée de plusieurs coups de couteau, notamment au niveau du cou. Le parquet de Soissons a ouvert une enquête de flagrance pour assassinat afin de déterminer précisément les circonstances de l’attaque.

Un suspect arrêté après une vaste opération

Face à la gravité des faits, un important dispositif de gendarmerie a été déployé. Plus de 80 militaires, appuyés par des équipes cynophiles, des drones et des unités spécialisées, ont été mobilisés pour retrouver l’auteur.

Un homme de 23 ans a finalement été interpellé dans la journée à Soissons, à une vingtaine de kilomètres du lieu du crime. Il a été placé en garde à vue. D’après les premiers éléments, il était sans emploi et vivait chez ses parents. Les enquêteurs cherchent encore à établir d’éventuels liens avec la victime.

Une victime sans antécédents connus

la jeune fille était décrite comme sans histoire. Aucun conflit particulier, ni situation de harcèlement, n’avait été signalé la concernant.

Ce point renforce l’incompréhension autour de ce drame, dont le mobile reste pour l’heure inconnu. Les investigations se poursuivent pour reconstituer le déroulé exact des faits et déterminer les motivations de l’auteur présumé.

Une onde de choc dans la communauté éducative

L’émotion est vive dans la commune et au sein de l’établissement scolaire de la victime. Une cellule psychologique a été mise en place pour accompagner les élèves et le personnel.

Les autorités académiques ont également exprimé leur soutien à la famille et aux proches de la collégienne, tandis que la commune reste marquée par ce drame brutal.

L’enquête, confiée à la section de recherches, devra désormais déterminer si l’acte était prémédité, ainsi que le profil et les motivations du suspect.

Dans l’attente des résultats des investigations, cette affaire relance les inquiétudes autour de la sécurité des mineurs dans l’espace public, notamment aux abords des établissements scolaires.