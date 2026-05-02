Ardèche : cinq jeunes tués dans une sortie de route, la piste de la vitesse excessive au cœur de l’enquête

Un dramatique accident de la route a coûté la vie à cinq jeunes âgés de 17 à 20 ans en Ardèche. Leur véhicule a quitté la chaussée avant de chuter dans un ravin. Les circonstances précises restent à éclaircir, mais les premiers éléments pointent une vitesse excessive comme facteur déterminant.

Le drame s’est produit dans la nuit du 1er au 2 mai 2026 en Ardèche. Cinq jeunes, tous âgés de 17 à 20 ans, ont perdu la vie après que leur voiture a quitté la route pour chuter dans un ravin d’une vingtaine de mètres.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le véhicule circulait sur une route départementale lorsque le conducteur en a perdu le contrôle. La voiture aurait alors quitté la chaussée avant de plonger dans le vide, rendant l’accident particulièrement violent et ne laissant aucune chance aux occupants.

Les identités des victimes n’ont, à ce stade, pas été officiellement communiquées par les autorités. Selon les premières informations, il s’agit de cinq jeunes âgés de 17 à 20 ans.

La piste d’une vitesse excessive est actuellement privilégiée par les enquêteurs. Plusieurs témoignages et constatations sur place suggèrent que le véhicule roulait à une allure trop élevée au moment des faits, ce qui aurait pu empêcher toute manœuvre de récupération.

L’enquête se poursuit

Les circonstances exactes restent néanmoins à déterminer. Les autorités doivent encore analyser les données techniques du véhicule et recueillir d’éventuels témoignages complémentaires pour confirmer les causes précises de l’accident.

Une cellule d’accompagnement psychologique a été mise en place pour soutenir les proches, tandis que les communes concernées sont sous le choc après ce drame.

Une enquête judiciaire a été ouverte afin de faire toute la lumière sur les circonstances de cette tragédie.