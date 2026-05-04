Marsupilami : la bande à Fifi débarque en DVD et Blu-ray le 10 juin 2026

La comédie déjantée de Philippe Lacheau arrive en DVD et Blu-ray dès le 10 juin 2026. Entre aventure, humour et créature mythique, la bande à Fifi signe un retour explosif avec Marsupilami, un film familial aussi drôle qu’imprévisible.

Bonne nouvelle pour les amateurs de comédies françaises : Marsupilami, réalisé par Philippe Lacheau, sera disponible en DVD et Blu-ray à partir du 10 juin 2026. Porté par une distribution populaire avec Jamel Debbouze, Élodie Fontan, Tarek Boudali, Julien Arruti et Jean Reno, le film promet un concentré d’humour et d’aventure accessible à toute la famille.

Une aventure improbable au cœur d’une croisière chaotique

L’histoire suit David, prêt à tout pour sauver son emploi. Il accepte une mission risquée : transporter un mystérieux colis depuis l’Amérique du Sud. Mais rien ne se passe comme prévu. À bord d’une croisière déjà mouvementée, il confie la cargaison à son collègue Stéphane… qui l’ouvre accidentellement.

Résultat : un adorable bébé Marsupilami surgit, déclenchant une série de situations aussi absurdes qu’hilarantes. Entre maladresses, rebondissements et course contre la montre, le voyage vire rapidement au chaos total.

La bande à Fifi de retour en pleine forme

Avec ce nouveau film, la célèbre bande à Fifi confirme son style unique : humour décomplexé, rythme effréné et personnages attachants. Le Marsupilami, créature iconique et espiègle, apporte une touche de fraîcheur et de fantaisie à cette comédie survitaminée.

Le film mise sur un univers coloré, des situations improbables et une énergie communicative qui séduira aussi bien les fans de longue date que les nouveaux spectateurs.

Une sortie DVD et Blu-ray à ne pas manquer

Disponible au prix de 14,99 €, Marsupilami en DVD et Blu-ray s’annonce comme un incontournable pour les soirées cinéma à la maison. Cette sortie permettra de prolonger l’expérience d’un film familial divertissant, parfait pour se détendre et rire en groupe.