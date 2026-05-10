Foire de Paris : deux blessés lors d’une violente rixe au couteau à pain

Une violente altercation a éclaté ce dimanche après-midi dans les allées de la Foire de Paris, porte de Versailles. Deux personnes ont été blessées après qu’un homme aurait saisi un couteau à pain sur un stand pour s’en prendre à ses rivaux. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cette rixe survenue en plein événement populaire.

L’incident s’est produit ce dimanche 10 mai 2026 vers 17 heures au sein de la Foire de Paris, organisée à la porte de Versailles, dans le XVe arrondissement de Paris. Selon nos confrères du Parisien qui révèlent l’information, deux groupes de personnes qui semblaient se connaître se seraient affrontés dans les allées du salon.

Au cours de cette altercation, un homme aurait saisi un couteau à pain exposé sur un stand avant de blesser deux individus. Les victimes ont rapidement été prises en charge par les secours. À ce stade, leur pronostic vital ne serait pas engagé.

Une enquête a été ouverte

Les forces de l’ordre sont rapidement intervenues pour sécuriser les lieux et éviter tout mouvement de panique parmi les visiteurs de la Foire de Paris, l’un des plus grands événements commerciaux et festifs de France. Les circonstances exactes de la bagarre restent encore floues et une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les motivations des protagonistes.

Très fréquentée en ce week-end de clôture, la Foire de Paris accueillait des milliers de visiteurs venus découvrir animations, gastronomie et innovations.