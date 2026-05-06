PSG en finale de Ligue des champions : Paris résiste au Bayern et valide son billet

Le Paris Saint-Germain s’est qualifié pour la finale de la Ligue des champions 2026 après son match nul face au Bayern Munich (1-1) en demi-finale retour. Fort de son succès spectaculaire à l’aller (5-4), le club parisien rejoint une deuxième finale consécutive et défiera Arsenal.

Le Paris Saint-Germain a validé son ticket pour la finale de la Ligue des champions de l’UEFA au terme d’une double confrontation haletante face au Bayern Munich. Après un match aller spectaculaire remporté 5-4 au Parc des Princes, les Parisiens ont su préserver leur avantage lors du retour en Allemagne (1-1).

Dans une Allianz Arena sous haute tension, Paris a rapidement pris les devants grâce à une ouverture du score précoce, avant de gérer son avance globale face aux assauts bavarois.

Une double confrontation déjà historique

Cette demi-finale restera comme l’une des plus spectaculaires de l’histoire récente de la compétition. Le match aller, remporté 5-4 par Paris, avait offert un festival offensif avec neuf buts et un suspense constant.

Au retour, le scénario a été plus fermé mais tout aussi intense. Le Bayern, poussé par son public, a tenté de renverser la situation jusqu’aux dernières minutes, sans parvenir à combler son retard au score cumulé (6-5).

Paris confirme son statut européen

Sous la direction de Luis Enrique, le PSG démontre sa solidité mentale et sa maturité sur la scène européenne. Capable d’alterner jeu offensif flamboyant et discipline défensive, le club de la capitale s’installe durablement parmi les cadors du continent.

Cette qualification marque également une nouvelle étape dans l’histoire du club, qui disputera une deuxième finale consécutive avec l’ambition claire de conserver son titre.

Une finale très attendue face à Arsenal

Le PSG affrontera désormais Arsenal FC en finale, prévue le 30 mai à Budapest. Une affiche inédite qui promet une nouvelle confrontation de haut niveau entre deux équipes ambitieuses.

Après avoir survécu à l’un des chocs les plus spectaculaires de la saison face au Bayern, Paris aborde ce rendez-vous avec confiance… et l’espoir de marquer encore un peu plus l’histoire du football européen.