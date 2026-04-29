PlayStation durcit ses règles : certains jeux deviennent injouables sans connexion Internet régulière

La communauté PlayStation est en pleine agitation après la découverte d’un nouveau mécanisme de vérification de licence qui pourrait bloquer l’accès à certains jeux numériques PS4 et PS5 si la console n’est pas connectée à Internet tous les 30 jours. Une évolution silencieuse qui soulève de nombreuses questions sur la possession réelle des jeux achetés en dématérialisé.

Depuis quelques jours, une polémique enfle autour de l’écosystème PlayStation. Plusieurs joueurs ont en effet constaté que certains titres récemment achetés sur le PlayStation Store ne se lanceraient plus sans une connexion régulière au PlayStation Network. Selon ces témoignages, une vérification de licence en ligne serait désormais imposée environ tous les 30 jours, sous peine de rendre les jeux temporairement inutilisables.

Cette restriction ne concernerait pour l’instant que les jeux acquis depuis mars 2026. D’après les informations qui circulent, un système de gestion des droits numériques (DRM) aurait été discrètement modifié lors d’une mise à jour système, introduisant un mécanisme de “validité limitée” des licences. Certains utilisateurs affirment même avoir aperçu un compte à rebours indiquant la date d’expiration de leur accès au jeu.

Sony n’a pas encore confirmé officiellement l’information…

Cette découverte a rapidement suscité des inquiétudes au sein de la communauté, d’autant plus que Sony n’a pas officiellement communiqué sur le sujet. Plusieurs sources évoquent toutefois un comportement intentionnel lié à la gestion des licences numériques, plutôt qu’un simple bug technique, ce qui alimente encore davantage les débats sur la transparence de la marque.

Dans les faits, si cette règle est confirmée, elle changerait profondément la manière dont les joueurs utilisent leurs jeux dématérialisés. L’un des avantages historiques du jeu hors ligne sur console serait ainsi remis en cause, obligeant les utilisateurs à se reconnecter régulièrement pour conserver l’accès à leur bibliothèque.

Pour l’instant, aucune confirmation officielle ne vient trancher entre une nouvelle politique assumée ou un dysfonctionnement temporaire. Mais la réaction des joueurs est déjà forte, certains dénonçant une perte de contrôle sur des jeux pourtant achetés définitivement.