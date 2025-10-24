Le couple star de la téléréalité, Jessica et Thibault, annoncent leur séparation

Ce jeudi 23 octobre 2025, Jessica Thivenin et Thibault Garcia ont annoncé publiquement leur séparation via leurs comptes Instagram respectifs.

Le message est limpide : après huit années de vie commune, d’amour et deux enfants, le couple emboîte désormais des chemins différents.

Huit années de complicité

Thibault a précisé : « Après huit années de bonheur partagé … nos chemins se séparent aujourd’hui. Depuis quelques années, le bonheur s’est peu à peu effrité, l’amour aussi, sans qu’il y ait de fautif. »



Jessica, de son côté, ajoute : « Depuis quelques jours, Thibault a pris la décision de divorcer. Je n’ai pas d’autre choix que d’accepter cette réalité, d’accepter qu’il ne m’aime plus. Mon monde, ma vie, mes rêves viennent de s’écrouler. »

Rencontrés à la fin de l’année 2017 dans le cadre de la téléréalité, Jessica et Thibault s’étaient mariés en 2018. Ensemble, ils avaient fondé une vie entre famille, influence, affaires et expatriation à Dubaï.

Ils sont parents de deux enfants : un garçon, Maylone, né en 2019, puis une fille, Leewane, née en 2021. Leur image, souvent synonyme de succès et de complicité sur les réseaux sociaux, fait d’autant plus contraste avec l’annonce de cette séparation.

Analyse : que retenir de leurs messages

– Absence de faute imputée à l’autre : Thibault souligne que « sans qu’il y ait de fautif », le lien s’est affaibli avec le temps.

– Priorité aux enfants : Tous deux rappellent que la priorité reste le bien-être de leurs enfants, Maylone et Leewane, et la sérénité de leur environnement.

– Acceptation difficile pour Jessica : Le message de Jessica est chargé d’émotion et de désillusion : elle évoque un rêve de famille qui se casse. Elle affirme vouloir garder espoir malgré la douleur.

– Évolution plutôt que rupture inattendue : Le ton suggère que cette décision n’aurait pas été soudaine mais le fruit d’un éloignement progressif. Thibault évoque « depuis quelques années… » comme amorce.