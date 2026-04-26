Delphine Ernotte porte plainte contre Patrick Sébastien pour outrage sexiste après une chanson polémique

La présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, annonce une action en justice contre Patrick Sébastien après la diffusion d’une chanson jugée « sexiste et vulgaire ». Une affaire qui relance le débat sur les limites de la liberté d’expression dans le paysage audiovisuel français.

La tension monte entre Delphine Ernotte et Patrick Sébastien. La dirigeante de France Télévisions a décidé de porter plainte pour « outrage sexiste et sexuel » après la diffusion d’une chanson paillarde intitulée « Delphine », publiée le 24 avril 2026 par l’ancien animateur.

Selon nos confrères du Parisien qui révèlent l’information, cette action judiciaire doit être engagée dans les prochains jours. Elle fait suite à la diffusion d’un titre jugé particulièrement offensant à l’égard de la patronne du groupe audiovisuel public.

Des paroles jugées sexistes et vulgaires

Au cœur de la polémique : les paroles de la chanson, considérées comme dégradantes et à connotation sexuelle. Patrick Sébastien y multiplie les attaques personnelles, dans un style volontairement provocateur et grivois.

Ce morceau s’inscrit dans un album de chansons paillardes, un registre que l’artiste revendique depuis plusieurs années. Mais cette fois, la cible directe et nominative semble avoir franchi une ligne pour Delphine Ernotte et son entourage.

Un contentieux ancien entre les deux figures médiatiques

Les relations entre les deux personnalités ne datent pas d’hier. Patrick Sébastien reproche régulièrement à Delphine Ernotte son éviction de France Télévisions en 2019, un épisode qui nourrit depuis un ressentiment affiché publiquement.

La chanson controversée apparaît ainsi comme un nouvel épisode de ce conflit, mêlant règlement de comptes personnel et provocation médiatique.