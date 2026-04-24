Laurence Boccolini atteinte d’une tumeur inopérable : elle n’entend presque plus de l’oreille gauche

Laurence Boccolini donne des nouvelles inquiétantes de sa tumeur inopérable. L’animatrice révèle avoir presque perdu l’audition de l’oreille gauche et évoque l’évolution de sa maladie.

L’animatrice française Laurence Boccolini s’est récemment confiée sur l’évolution de la tumeur rare et inopérable dont elle souffre depuis plusieurs années. Dans un entretien accordé à Ciné Télé Revue, ses révélations se veulent à la fois lucides et préoccupantes.

Une maladie rare qui progresse

Atteinte d’un paragangliome intra-tympanique, une tumeur située au niveau de l’oreille, Laurence Boccolini explique que son état de santé ne s’est pas amélioré. Bien au contraire, de nouveaux symptômes sont apparus au fil du temps.

Selon ses confidences, la tumeur, jugée inopérable en raison de sa localisation proche de nerfs essentiels, continue d’évoluer et d’impacter son quotidien.

Parmi les conséquences les plus marquantes, l’animatrice révèle aujourd’hui souffrir d’une importante perte d’audition :

« Je n’entends presque plus de l’oreille gauche »

Une situation difficile à vivre, qui affecte aussi bien sa vie personnelle que professionnelle. Cette dégradation auditive s’inscrit dans l’évolution naturelle de cette tumeur rare, qui peut toucher les structures nerveuses proches.

Des traitements limités face à une tumeur inopérable

Face à cette pathologie, les options médicales restent limitées. Laurence Boccolini a déjà suivi des séances de radiothérapie afin de stabiliser la tumeur, sans pouvoir la faire disparaître complètement.

L’objectif des médecins est désormais de freiner la progression du mal plutôt que de le guérir, une réalité que l’animatrice semble accepter avec courage.

Malgré ces difficultés, Laurence Boccolini continue de mener ses projets professionnels. Toujours présente dans le paysage audiovisuel, elle refuse de se laisser définir par la maladie et poursuit ses activités avec détermination.