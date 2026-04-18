[TEST PC] Pragmata : le pari réussi de Capcom !

Après plusieurs années de développement compliqué, Capcom propose enfin Pragmata, un jeu d’action-aventure de science-fiction qui tente de se démarquer des productions classiques. Nous l’avons testé pour vous. Voici ce que nous en avons pensé !

L’histoire se déroule sur une station lunaire contrôlée par une intelligence artificielle devenue hostile, et met en scène une relation centrale entre un astronaute et une androïde.

Le cœur de Pragmata repose sur une mécanique originale qui combine tir à la troisième personne et piratage. Le joueur incarne Hugh, accompagné de Diana, une androïde capable de désactiver les défenses ennemies.

Contrairement à un shooter classique, les ennemis possèdent des protections qu’il faut pirater avant de pouvoir leur infliger des dégâts. Ce piratage prend la forme de mini-puzzles à résoudre pendant les combats, sans pause. Le joueur doit donc gérer simultanément ses déplacements, ses tirs et les actions de hacking. Un gameplay qui n’est d’ailleurs pas évident à prendre en main à ses débuts comme nous avons pu le constater…

Ce système crée une expérience dynamique et parfois exigeante, mais très satisfaisante une fois maîtrisée. La gestion des armes renforce cette dimension stratégique. Les armes disponibles sont limitées et souvent temporaires, ce qui oblige à s’adapter constamment aux situations et à varier les approches.

Pragmata Pragmata Pragmata

Missions et structure du jeu

Pragmata fait le choix d’une progression linéaire plutôt que d’un monde ouvert. Le joueur explore différentes zones d’une station lunaire tout en avançant dans l’histoire.

Les missions alternent entre exploration, combats, séquences de hacking et quelques puzzles environnementaux. Le rythme est bien maîtrisé et les mécaniques sont introduites progressivement pour éviter de perdre le joueur.

La durée de vie se situe entre huit et douze heures pour la campagne principale. Des modes supplémentaires et une rejouabilité via un New Game Plus permettent de prolonger l’expérience.

Graphismes et direction artistique

Le jeu utilise le RE Engine de Capcom, offrant un rendu visuel globalement très solide. Les environnements lunaires sont détaillés et l’ambiance visuelle mélange réalisme scientifique et esthétique futuriste.

Les décors alternent entre bases abandonnées, zones technologiques et paysages lunaires désolés, ce qui contribue à une immersion réussie. Nous avons été particulièrement émerveillés par les détails des différentes zones que nous avons parcourues tout au long de notre aventure.

Quelques limites techniques restent toutefois visibles, notamment des textures inégales ou un rendu légèrement en retrait sur certaines plateformes, mais l’ensemble reste de très bonne qualité.

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Narration et ambiance

L’histoire repose principalement sur la relation entre Hugh et Diana. Cette dynamique apporte une dimension émotionnelle au jeu, même si le scénario reste relativement classique dans ses thématiques.

Le jeu aborde des sujets comme l’intelligence artificielle et ses dérives, ainsi que l’isolement dans un environnement hostile. L’écriture est simple mais efficace, et permet de maintenir l’intérêt du joueur jusqu’à la fin.

Bande-son et immersion

La bande-son se veut discrète et atmosphérique, accompagnant efficacement l’exploration et les phases de tension. Le sound design est convaincant, notamment pour les armes et les environnements.

L’ensemble contribue à renforcer l’immersion sans jamais prendre le dessus sur l’action.