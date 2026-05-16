Flavie Flament annonce porter plainte pour viol contre Patrick Bruel : de graves accusations qui secouent le paysage médiatique

L’animatrice télé et radio Flavie Flament a annoncé avoir déposé une plainte pour viol contre Patrick Bruel. Dans un message publié sur Instagram, elle affirme vouloir « parler pour la jeune fille » qu’elle était au moment des faits présumés, remontant au début des années 1990. Les avocats du chanteur réfutent catégoriquement toute accusation de viol et évoquent une « relation épisodique consentie ». Cette affaire suscite une vive émotion et relance le débat autour des violences sexuelles dans le monde du spectacle.

Ce vendredi, Flavie Flament a révélé publiquement avoir déposé plainte pour viol contre Patrick Bruel. Dans un long message diffusé sur Instagram, l’ancienne animatrice de télévision affirme que les faits reprochés se seraient produits alors qu’elle était adolescente.

Elle y écrit notamment que « cet homme a pillé mon adolescence », des mots particulièrement forts qui ont immédiatement provoqué de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux et dans les médias.

Selon plusieurs médias, cette plainte aurait été déposée le 13 mai 2026 et concernerait des faits présumés datant de 1991, alors que l’animatrice était mineure.

Les avocats de Patrick Bruel contestent fermement les accusations

Face à ces déclarations, les avocats de Patrick Bruel ont rapidement réagi. Dans un communiqué relayé par plusieurs médias, ils affirment que leur client « n’a jamais drogué Flavie Flament » et « ne lui a imposé aucun rapport sexuel ».

La défense du chanteur reconnaît néanmoins qu’une relation aurait existé entre les deux personnalités dans les années 1990, qualifiée de « relation épisodique ». Les conseils du chanteur rappellent également que l’animatrice l’a ensuite reçu à plusieurs reprises dans ses émissions de télévision au fil des années.

À ce stade, aucune décision judiciaire n’a été rendue et la plainte devra désormais faire l’objet d’investigations éventuelles par les autorités compétentes.

Une affaire qui s’inscrit dans un contexte déjà sensible

Cette nouvelle accusation intervient alors que Patrick Bruel fait déjà l’objet de plusieurs témoignages et plaintes relayés ces derniers mois par différents médias d’investigation. Des enquêtes évoquent plusieurs accusations de violences sexuelles présumées couvrant différentes périodes de sa carrière.

Le chanteur a toujours contesté l’ensemble de ces accusations, dénonçant des affirmations qu’il juge mensongères et assurant n’avoir exercé aucune violence ni contrainte.

Flavie Flament, une parole déjà engagée contre les violences sexuelles

Ce n’est pas la première fois que Flavie Flament prend publiquement la parole sur les violences sexuelles. En 2016, elle avait déjà bouleversé l’opinion avec son livre autobiographique La Consolation, dans lequel elle racontait les violences qu’elle affirmait avoir subies adolescente de la part du photographe David Hamilton.

Depuis plusieurs années, l’animatrice s’est engagée dans le combat pour une meilleure reconnaissance des victimes et pour l’allongement des délais de prescription concernant les crimes sexuels commis sur des mineurs.