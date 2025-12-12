Quand un loup attendrit la planète : le miracle publicitaire d’Intermarché

La nouvelle publicité de Noël d’Intermarché, un conte animé mettant en scène un loup en quête d’acceptation, crée un engouement planétaire. Sans IA, portée par une esthétique soignée et une émotion maîtrisée, la campagne française s’impose comme un phénomène culturel mondial et redéfinit les codes de la communication de fin d’année.

Dans un paysage publicitaire saturé de productions standardisées et largement dopées à l’intelligence artificielle, Intermarché a choisi une voie radicalement différente : raconter une histoire profondément humaine, à travers un film d’animation entièrement créé à la main. Résultat : une vague d’enthousiasme mondiale qui dépasse de loin les attentes de la marque.

Le spot met en scène un loup solitaire, autrefois craint, qui tente de se faire accepter en préparant un repas végétarien de Noël pour les animaux de la forêt. Le récit, porté par la chanson emblématique Le Mal-Aimé de Claude François, touche un public international bien au-delà du marché français.

Une viralité sans frontières

En quelques jours, la publicité cumule des dizaines de millions de vues et se classe parmi les contenus les plus partagés sur les réseaux sociaux. Des États-Unis à la Corée du Sud, les internautes saluent l’émotion, la qualité de l’animation et la simplicité du message. Certains critiques n’hésitent pas à comparer ce court-métrage à des productions de grands studios d’animation.

Le morceau de Claude François, remis en lumière par le spot, connaît lui aussi un spectaculaire regain d’intérêt, grimpant dans les classements de streaming et se retrouvant dans des milliers de playlists de Noël à travers le monde.

Dans un contexte où de nombreuses marques font polémique en diffusant des contenus générés par IA, Intermarché crée la surprise en revendiquant un film réalisé intégralement par des artistes. Ce positionnement « zéro IA » est rapidement devenu un argument de communication en soi, perçu comme un gage d’authenticité et d’effort créatif.

Un nouvel étalon pour les publicités de Noël ?

Le spot est signé par l’agence Romance et réalisé par le studio Illogic, déjà reconnu pour son sens du récit visuel. Leur parti pris : revenir à une narration simple, universelle et sincère.

Face à son succès mondial, la publicité d’Intermarché ouvre un débat dans le milieu du marketing : l’émotion pure et la création artisanale sont-elles la nouvelle clé pour émerger dans un monde saturé d’algorithmes ?

En centrant sa communication sur la bienveillance, l’inclusivité et la créativité humaine, Intermarché ne se contente pas de promouvoir une enseigne. Elle propose un récit qui rassemble, fédère et redonne au format publicitaire une dimension artistique souvent oubliée.