Accident de TGV dans le Pas-de-Calais : un conducteur tué après une collision avec un poids lourd

Le mardi 7 avril 2026, un grave accident ferroviaire impliquant un TGV et un poids lourd a coûté la vie au conducteur du train dans le Pas-de-Calais. Ce drame, survenu à un passage à niveau, relance les questions sur la sécurité ferroviaire en France.

L’accident s’est produit tôt dans la matinée, vers 6h48, à proximité de Bully-les-Mines, entre Béthune et Lens. Un TGV reliant Dunkerque à Paris, transportant environ 246 passagers, a percuté un poids lourd immobilisé sur un passage à niveau.

Le train circulait à une vitesse estimée à 160 km/h au moment de l’impact, ce qui explique la violence du choc et les dégâts importants constatés sur la motrice.

Le conducteur du TGV perd la vie, plusieurs passagers blessés

Le bilan humain de cet accident est particulièrement lourd. Le conducteur du TGV, âgé de 56 ans, a succombé à un arrêt cardiorespiratoire malgré l’intervention rapide des secours. Deux personnes ont été prises en charge en urgence absolue, tandis qu’une quinzaine de passagers ont été plus légèrement blessés.

L’ensemble des voyageurs a été évacué dans les heures qui ont suivi la collision. Un dispositif d’accompagnement, incluant notamment une cellule psychologique, a été mis en place afin de soutenir les victimes et leurs proches.

Un poids lourd impliqué dans une opération militaire

Le camion à l’origine de la collision n’était pas un véhicule classique. Il s’agissait d’un convoi exceptionnel transportant un pont mobile utilisé par l’armée française dans le cadre d’exercices militaires en Belgique.

Le conducteur du poids lourd, âgé de 30 ans, a été placé en garde à vue. Une enquête pour homicide involontaire aggravé a été ouverte afin de faire toute la lumière sur les circonstances exactes de ce drame.

À ce stade, les causes précises de l’accident demeurent incertaines. Selon les premiers éléments, le passage à niveau semblait fonctionner normalement au moment de l’impact.

Les investigations devront permettre de déterminer les raisons pour lesquelles le camion se trouvait immobilisé sur les voies, de vérifier si les règles de sécurité ont été respectées et d’établir si une défaillance humaine ou technique a pu jouer un rôle dans la collision.

Un accident rare sur le réseau à grande vitesse

Les accidents mortels impliquant des TGV restent très rares en France. Le réseau ferroviaire à grande vitesse bénéficie d’une réputation de fiabilité et de sécurité, avec peu d’incidents graves recensés ces dernières années.

Néanmoins, les passages à niveau continuent de représenter des zones sensibles, en particulier lorsqu’un obstacle vient entraver la circulation, comme ce fut le cas lors de cet accident.

Ce drame a suscité une forte émotion, notamment au sein de la SNCF, où le conducteur disparu était reconnu pour son professionnalisme et son expérience.