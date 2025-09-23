Audiences catastrophiques pour les talk shows des nouvelles chaînes de TNT, T18 et Novo19

Implantées récemment sur la TNT, les nouvelles chaînes de télévision T18 et Novo19 n’ont pas tant la côte que ça avec le public lors de leurs talk show. Décryptage :

Les chaînes T18 et Novo19 ont récemment été lancées sur la TNT mais ces dernières connaissent déjà de difficulté sur leurs audiences en ce qui concerne leurs talk shows quotidiens.

Des audiences très faibles !

Selon le journaliste du Parisien, Kevin Boucher-Rappet, les talk shows des deux chaînes ont rassemblé chacun 8000 spectateurs, ce qui représente une part de marché de 0.1% pour les deux émissions, à savoir « On A Du Nouveau » sur Novo19 et « Pour tout dire » sur T18.

https://twitter.com/kevboucher/status/1970420274907468107

Pour rappel, les deux chaînes lancés récemment, remplacent, entre autre, la chaîne C8 stoppée par l’ARCOM il y a quelques mois sur laquelle officiait l’animateur Cyril Hanouna qui a depuis rejoint avec son équipe le groupe M6. C8 qui était la première chaîne de la TNT en France, avec près de 2 millions de téléspectateurs par soirée sur le talk show TPMP, de Cyril Hanouna.