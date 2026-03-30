Disneyland Paris dévoile « Disney Adventure World » lors d’une ouverture spectaculaire

Disneyland Paris a marqué une nouvelle étape majeure de son développement avec une annonce surprise et une ouverture riche en émotions. Avant même l’arrivée des premiers visiteurs, un moment inattendu a donné le ton de cette journée exceptionnelle.

Perché au sommet du « Château d’Eau-reilles », Spider-Man a créé la surprise en apparaissant face aux visiteurs matinaux. Dans une intervention pleine d’humour, le célèbre super-héros Marvel a officiellement révélé le nouveau nom du second parc : Disney Adventure World. Une annonce symbolique qui s’inscrit dans la transformation ambitieuse du site.

Peu avant 9 heures, l’émotion était au rendez-vous pour les enfants du programme Make-A-Wish et leurs familles, invités d’honneur de cette ouverture. Ils ont été les tout premiers à découvrir Adventure Way, accueillis par une haie d’honneur composée de personnages Disney et de Cast Members, ainsi que par plusieurs dirigeants du groupe. Accompagnés par la Fanfare Disney, ils ont ensuite exploré les abords du lac central Adventure Bay, avant de plonger dans le très attendu Monde de La Reine des Neiges.

Un évènement de taille

Pour ces jeunes visiteurs, cette expérience a représenté bien plus qu’une simple visite : un rêve devenu réalité, au cœur de l’univers d’un film emblématique des studios d’animation Disney.

À partir de 9 heures, le grand public a afflué pour découvrir les nombreuses nouveautés du parc. Dans le Monde de La Reine des Neiges, les visiteurs ont notamment embarqué dans l’attraction Frozen Ever After, assisté au spectacle Célébration à Arendelle, mettant en scène Olaf grâce à des technologies robotiques de dernière génération et rencontré plusieurs personnages iconiques.

Au-delà de cet univers, le parc propose également une quinzaine de nouveaux points de restauration et des attractions inédites, dont Raiponce Tangled Spin, où les visiteurs peuvent tournoyer à bord de gondoles finement sculptées.

La journée s’est conclue avec une autre grande première : le lancement de Disney Cascade of Lights, le tout premier spectacle nocturne quotidien du parc. Mêlant drones, flammes, écrans d’eau, fontaines et effets pyrotechniques, cette création immersive promet une expérience visuelle spectaculaire et inédite.

Avec cette transformation et ces nouvelles expériences, Disney Adventure World ambitionne de renforcer l’attractivité de Disneyland Paris et de proposer aux visiteurs une immersion toujours plus poussée dans l’univers Disney.