Un nouveau Parc Astérix en Allemagne : l’irréductible Gaulois traverse le Rhin

Pour la première fois en près de quarante ans, le mythique Parc Astérix, inspiré de la bande dessinée culte, s’exporte hors de France. La Compagnie des Alpes a officialisé ce mardi 2 décembre la transformation du parc allemand Belantis, situé près de Leipzig, en un « Parc Astérix Allemagne », avec une ouverture complète prévue d’ici 2030–2031. Une première zone, consacrée à Idéfix, ouvrira dès le printemps 2026.

En outre, Belantis est situé dans une zone géographique stratégique, avec un accès direct par l’autoroute depuis Leipzig, et à proximité de grandes villes comme Berlin ou Dresde, assurant une bonne visibilité et un bassin potentiel de visiteurs élevé.

Un défi ambitieux et des objectifs à la hauteur

Le site de Belantis s’étend sur environ 80 hectares, dont une réserve de 41 hectares disponibles pour un développement futur. Cela offre un potentiel important pour étendre l’univers Astérix de façon ambitieuse.

La Compagnie des Alpes espère attirer à terme près de 900 000 visiteurs par an. Un cap important pour un premier parc Astérix hors de France.

Illustration ©Actumag.fr

Quel avenir pour le projet et pour les fans d’Astérix ?

Ce parc en Allemagne représente bien plus qu’une simple expansion géographique. C’est le symbole d’une internationalisation de l’univers des irréductibles Gaulois, jusque-là cantonné à la France. Pour les fans, c’est l’occasion de découvrir l’univers Astérix dans un cadre neuf, moderne et peut-être différent de ce à quoi ils sont habitués.

Si la première zone, centrée sur Idéfix, s’adresse surtout aux familles et aux plus jeunes, l’extension progressive laisse entrevoir des attractions plus ambitieuses dans les années à venir. Ce projet pourrait redessiner la carte des parcs d’attractions en Europe pour les années 2030 et offrir aux amoureux des menhirs, des potions magiques et des Gaulois une nouvelle destination.