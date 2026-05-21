Collonges-la-Rouge : un village qui refuse de devenir un musée touristique

Avec ses façades rouges et ses ruelles médiévales, Collonges-la-Rouge attire chaque année de nombreux visiteurs. Mais derrière cette image de carte postale, les habitants cherchent à préserver un équilibre fragile entre attractivité touristique et vie de village.

Collonges-la-Rouge est l’un des sites les plus emblématiques de Corrèze, connu pour son architecture en grès rouge et son centre médiéval. Le village a aussi marqué l’histoire du patrimoine français : Charles Ceyrac, ancien maire de la commune, a lancé ici le label des « Plus Beaux Villages de France » en 1982 pour valoriser les petites communes au caractère remarquable.

Avec le temps, le tourisme est devenu un moteur essentiel de l’économie locale, transformant progressivement le centre en espace très fréquenté, surtout en période estivale.

Un centre qui change de visage

La forte fréquentation touristique a entraîné une évolution du tissu commercial : de plus en plus de locaux sont utilisés pour des boutiques, cafés ou commerces saisonniers.

Pour certains habitants, cette transformation pose un problème de fond : le village devient très animé quelques mois par an, mais perd une partie de sa vie quotidienne le reste du temps. L’inquiétude porte surtout sur la diminution progressive des résidents permanents dans le centre historique.

Redonner la priorité à l’habitat

La municipalité souhaite aujourd’hui réorienter cette dynamique. L’idée est de faire en sorte que les bâtiments soient d’abord destinés à l’habitation, afin de renforcer la présence de résidents à l’année.

Le tourisme reste bien sûr essentiel, mais il doit s’intégrer dans un village habité et vivant, et non l’inverse. L’enjeu pour Collonges-la-Rouge est donc de conserver son attractivité sans perdre son identité quotidienne.