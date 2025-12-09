Candace Bushnell aux Folies Bergère : la vraie Carrie Bradshaw débarque à Paris

Le 26 avril 2026, les Folies Bergère accueillent Candace Bushnell, l’auteure à l’origine de Sex and the City, pour son one-woman-show True Tales of Sex, Success, and Sex and the City. Dans une soirée réservée aux anglophones, Bushnell mêlera anecdotes inédites, confidences new-yorkaises et coulisses de la série qui a façonné une génération talons, cocktails et esprit de Manhattan compris.

Sous les projecteurs parisiens, Bushnell entraînera les spectateurs dans l’univers de Carrie, Miranda, Charlotte et Samantha, où se mêlent désirs, ambitions, solitude et liberté. Avec son élégance sans arrogance et son regard affûté sur la modernité féminine, elle revisite les questions qui ont fait le succès de ses chroniques au New York Observer celles-là mêmes qui ont donné naissance à Sex and the City. Anecdotes croustillantes, souvenirs new-yorkais, talons aiguilles et cocktails : le temps d’une soirée, Manhattan s’invite à Paris.

Carrie Bradshaw en chair et en os

Pionnière d’une écriture qui a révélé une génération, Candace Bushnell a bâti une œuvre emblématique, de Lipstick Jungle à The Carrie Diaries, en explorant toujours avec sincérité et mordant la liberté et les contradictions de la féminité contemporaine. Sur scène comme sur papier, elle demeure une icône urbaine inspirante, un esprit libre qui continue de marquer la culture populaire.

Le 26 avril, celles et ceux qui rêvent de rencontrer la véritable Carrie Bradshaw auront enfin l’occasion de croiser cette figure incontournable : une femme qui a redéfini la place des héroïnes dans nos imaginaires et continue de faire scintiller l’esprit new-yorkais, de Manhattan… jusqu’aux Folies Bergère.