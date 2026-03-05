Scream 7 : On a testé le jeu de société Scream pour accompagner la sortie du film

À l’occasion de la sortie du film Scream 7 le 25 février 2026 au cinéma, un nouveau jeu de société inspiré de la célèbre saga d’horreur est annoncé : Scream, le jeu. Cette expérience coopérative promet de plonger les joueurs dans l’univers angoissant du tueur masqué Ghostface , avec une mécanique de jeu immersive et rythmée.

Dans Scream, le jeu, les joueurs incarnent des victimes tentant de survivre au retour du tueur dans la ville fictive de Woodsboro. Le principe est simple : coopérer et accomplir des objectifs avant qu’il ne soit trop tard.

Le jeu se distingue par plusieurs éléments immersifs :

– Une application mobile qui accompagne la partie.

– Une musique originale et une narration de Ghostface pour renforcer la tension.

– Un gameplay en temps réel, rapide et stressant.

Déroulé de la partie

Au fil de la partie, les joueurs doivent récupérer les bonnes cartes et réaliser leurs objectifs dans un temps limité. La coopération est essentielle pour éviter de tomber sous les coups du tueur.

Mais attention : si Ghostface appelle un joueur, celui-ci devient une cible prioritaire. Les autres devront alors l’aider à survivre, car si un joueur est éliminé, toute l’équipe perd la partie.

À l’inverse, si tous les objectifs sont accomplis dans le temps imparti, les survivants remportent la victoire et le tueur repart bredouille.

Funko Games - Q2 Showcase Scream-jeu-test-societe-final Scream-jeu-test-societe-final

Plusieurs modes pour varier les parties

Le jeu propose différents niveaux et ambiances pour renouveler l’expérience :

– 2 niveaux de difficulté : normal et difficile.

– 2 tonalités de narration : normale ou plus menaçante.

Cette modularité permet d’adapter la tension et le défi selon les joueurs, tout en conservant l’atmosphère horrifique propre à la licence.



Contenu de la boîte :

* 1 figurine de Ghostface.

* 1 plateau de localisation.

* 1 marqueur « couteau » avec sa base.

* 60 cartes Scream.

* 24 cartes Scène.

* 1 règle du jeu.



Le jeu inclut également une figurine qui permet de suivre les déplacements du tueur sur le plateau, ainsi qu’un marqueur premier joueur en forme de couteau.

Avec cette sortie, la franchise Scream continue d’étendre son univers au-delà du cinéma. Entre tension, coopération et immersion sonore, Scream, le jeu ambitionne de recréer autour de la table l’atmosphère de chasse à l’homme qui a fait le succès de la saga.