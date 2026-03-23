La Mer de Sable rouvre ses portes le 11 avril prochain et fait le plein de nouveautés pour sa saison 2026

Le parc d’attractions familial rouvre le 11 avril avec une offre entièrement renouvelée, entre nouveaux spectacles immersifs, événements festifs et expériences enrichies pour les visiteurs.

À 45 minutes de Paris, la Mer de Sable s’apprête à lancer sa saison 2026 avec une ambition claire : renforcer son immersion dans l’univers du Far West tout en multipliant les temps forts pour les familles. Le parc, pionnier des parcs à thème en France depuis sa création en 1963, mise cette année sur une programmation spectaculaire et des nouveautés destinées à enrichir l’expérience visiteurs. On vous explique tout !

Trois nouveaux spectacles pour une immersion totale

Grande nouveauté de la saison : une programmation entièrement renouvelée baptisée « Les Légendes de la Mer de Sable ». Trois spectacles inédits rythmeront désormais la journée des visiteurs :



– Le Secret de la Mine d’Argent : une comédie d’action à West City mêlant poursuites, cascades et humour autour d’une mine convoitée.

– La Légendaire Attaque du Train : un show spectaculaire avec chevaux, combats acrobatiques et effets spéciaux.

– La Grande Chevauchée de l’Ouest : un spectacle équestre intense, entre voltige et cascades dans le désert.



Ces créations mettent en scène les personnages emblématiques du parc, Willy West, Petite Plume ou encore Lilly Bell, face à leur ennemi Black Jack, dans des scénarios inédits conçus pour plaire à toute la famille.

Une saison rythmée par de grands événements

Au-delà des spectacles, la Mer de Sable enrichit sa programmation avec plusieurs rendez-vous tout au long de l’année :

La saison sera rythmée par plusieurs temps forts festifs. Dès le mois de juin, une ambiance mexicaine s’installera tous les mercredis et week-ends, avec animations de rue, musiques latino-américaines et décors colorés.

Le 17 juillet, le Gulli Tour fera son retour pour une journée entièrement dédiée aux enfants, ponctuée de jeux, d’animations et de rencontres avec leurs héros préférés. À la fin du mois de septembre, la Fête de l’Automne proposera une nouvelle expérience conviviale, marquée notamment par l’organisation inédite d’une brocante autour de l’histoire du parc.

Enfin, du 3 octobre au 1er novembre, la Mer de Sable se transformera à nouveau en « Épouvantable Mer de Sable », offrant une ambiance d’Halloween revisitée avec de nouveaux spectacles et des animations aussi intrigantes que divertissantes.

Des nouveautés pour améliorer l’expérience visiteurs

La saison 2026 marque également l’arrivée de nouveaux services destinés à améliorer le confort de visite. Le parc propose désormais deux pass coupe-file, Silver et Golden, permettant d’optimiser le temps d’attente dans les attractions, ainsi qu’une assurance « Pluie » offrant la possibilité de revenir gratuitement en cas de conditions météorologiques défavorables.

Un parc qui cultive son ADN familial

Implantée en pleine nature dans la forêt d’Ermenonville, la Mer de Sable continue de capitaliser sur son identité : proposer une aventure accessible et dépaysante autour de l’imaginaire du Far West. Entre attractions, spectacles et événements, la saison 2026 s’annonce comme l’une des plus riches de son histoire récente.

Avec cette nouvelle programmation, le parc confirme sa volonté de conjuguer tradition et renouvellement, pour séduire aussi bien les habitués que les nouveaux visiteurs en quête d’évasion.