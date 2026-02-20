Ramadan : Histoire, origines et signification d’un mois sacré de l’islam

Chaque année, des centaines de millions de musulmans à travers le monde observent le Ramadan, un mois de jeûne, de prière et de solidarité. Mais d’où vient cette tradition ? Comment a-t-elle été instaurée ? Quelle est sa durée exacte et comment en fixe-t-on le début ? Plongée dans l’histoire et les fondements d’un pilier majeur de l’islam.

Le Ramadan trouve son origine au VIIᵉ siècle dans la péninsule arabique, au moment de la naissance de l’islam. Selon la tradition musulmane, c’est durant ce mois que le prophète Mahomet (Muhammad) aurait reçu la première révélation divine par l’intermédiaire de l’ange Gabriel, dans la grotte de Hira, près de La Mecque.

Cet événement marque le début de la révélation du Coran, texte sacré de l’islam. La « Nuit du Destin » (Laylat al-Qadr), célébrée durant les dix dernières nuits du Ramadan, commémore précisément cette révélation. Elle est considérée comme la nuit la plus sacrée de l’année musulmane.

Une prescription religieuse : le jeûne comme pilier de l’islam

Le jeûne du Ramadan devient une obligation religieuse vers 624 après J.-C., après l’émigration du prophète Mahomet de La Mecque à Médine (l’Hégire). Il est institué comme l’un des cinq piliers de l’islam, aux côtés de la profession de foi, de la prière, de l’aumône et du pèlerinage à La Mecque.

Le jeûne (sawm) consiste à s’abstenir de manger, de boire, de fumer et d’avoir des relations conjugales de l’aube au coucher du soleil. Il s’accompagne d’un effort spirituel : maîtrise de soi, multiplication des prières, lecture du Coran et gestes de charité.

Un mois lunaire : comment est fixé le début du Ramadan ?

Le Ramadan est le neuvième mois du calendrier musulman, un calendrier lunaire composé de 12 mois de 29 ou 30 jours. L’année lunaire comptant environ 354 jours, le Ramadan avance d’environ 10 à 11 jours chaque année par rapport au calendrier grégorien.

Le début du Ramadan est déterminé par l’observation du croissant lunaire. Selon les pays et les autorités religieuses, l’annonce peut se baser sur l’observation visuelle ou sur des calculs astronomiques. Cette différence explique parfois des débuts de Ramadan décalés d’un jour entre certains pays.

Le mois dure 29 ou 30 jours, selon le cycle lunaire.

Une pratique universelle et plurielle

Aujourd’hui, le Ramadan est observé par plus d’un milliard et demi de musulmans à travers le monde, du Maroc à l’Indonésie, en passant par la France ou la Turquie.

Si les principes religieux sont communs, les traditions culturelles varient :

– En Turquie, des musiciens municipaux (les « davulcu ») réveillent les habitants avant l’aube.

– Au Maroc, les tables de rupture du jeûne (iftar) sont marquées par la harira et les dattes.

– En Indonésie, le Ramadan donne lieu à d’importants mouvements de retour au pays (mudik).



Partout, le mois est rythmé par deux moments clés quotidiens :

– Le suhoor : repas pris avant l’aube.

– L’iftar : rupture du jeûne au coucher du soleil.

Des exemptions prévues par le texte

Le jeûne n’est pas imposé à tous sans condition. Sont exemptés :

– Les malades.

– Les femmes enceintes ou allaitantes.

– Les voyageurs.

– Les personnes âgées fragiles.

– Les enfants avant la puberté.



Les jours non jeûnés doivent généralement être rattrapés ultérieurement, ou compensés par un don aux nécessiteux (fidya) selon les situations.

L’Aïd el-Fitr : la fête qui clôture le Ramadan

Le Ramadan s’achève avec l’Aïd el-Fitr, la « fête de la rupture ». Cette célébration débute par une grande prière collective, suivie de visites familiales, de repas festifs et de dons aux plus démunis (zakat al-fitr).

C’est un moment de joie et de partage qui marque l’aboutissement d’un mois d’effort spirituel.

Un mois au cœur de la vie spirituelle musulmane

Au-delà de l’abstinence alimentaire, le Ramadan est avant tout un temps de transformation intérieure. Il vise à renforcer la conscience de Dieu (taqwa), à purifier l’âme et à développer la solidarité envers les plus pauvres.

Dans un monde contemporain rythmé par la rapidité et la consommation, le Ramadan impose une pause, un retour à l’essentiel, et rappelle la dimension spirituelle et communautaire de l’existence.

Plus de quatorze siècles après son institution, il demeure l’un des moments les plus forts du calendrier religieux mondial, à la croisée de la foi, de l’histoire et de la culture.