« Il y a des fous partout » : l’humoriste Anthony Joubert agressé dans un TER

Alors qu’il se rendait dans l’Oise pour assurer un spectacle, l’humoriste Anthony Joubert a été violemment frappé par un individu à bord d’un train. Malgré des blessures, un œil tuméfié, la main bandée, il a maintenu sa représentation le soir-même, adressant un message poignant sur l’insécurité dans les transports.

Samedi 15 novembre, l’humoriste français, Anthony Joubert, révélé dans La France a un incroyable talent, a été victime d’une agression violente à bord d’un TER entre Paris et Compiègne, alors qu’il se rendait à Ressons-sur-Matz (Oise) pour jouer son spectacle.

Selon ses propres mots dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, il s’agit de sa « première agression dans le TER ».

Un choc physique et émotionnel

D’après la procureure de Compiègne citée par la presse, Anthony Joubert a reçu des coups de poing au visage. Son œil gauche est fortement tuméfié et manifestement fermé sur les images qu’il a partagées. Il a dû descendre du train à la gare de Compiègne, où il a été pris en charge par les pompiers.

Il affirme ne pas avoir encore déposé plainte, mais qu’il le fera « plus tard » : une parole relayée par les autorités judiciaires.

La résilience sur scène

Malgré cette brutale agression, Joubert a décidé de maintenir son spectacle le soir même. Il l’a dit lui-même en vidéo : « Tant que je suis debout, je monte sur scène … même si ma gueule est abîmée. »

Il montre aussi une main bandée, preuve que l’attaque ne l’a pas laissé indemne. Dans un message teinté d’humour noir, il relativise : « Encore heureux qu’il avait juste des poings et pas un couteau, ça aurait pu être pire. »