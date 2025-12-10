« Avant 15 ou 16 ans, pas de réseaux sociaux » : le pari risqué de Emmanuel Macron à Saint-Malo

Lors d’un échange organisé ce 10 décembre à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), le président de la République a réitéré son intention de soumettre les jeunes de moins de 15 ou 16 ans à une interdiction d’accès aux réseaux sociaux. Une mesure qui sera portée par un projet de loi attendu début 2026, dans un contexte de crispation autour de l’usage des écrans et des risques associés pour les mineurs.

Interpellé par des lecteurs du quotidien régional Ouest-France, le président a affirmé qu’il souhaitait « imposer à tous les réseaux sociaux la vérification de l’âge » et interdire l’accès aux plateformes en dessous de « 15 ou 16 ans ».

Ce seuil, selon lui, marque ce qu’il qualifie de « majorité numérique », âge à partir duquel un adolescent serait jugé apte à naviguer seul dans l’espace digital. Avant cela, l’accès aux réseaux sociaux resterait sous la responsabilité des parents.

Un projet de loi en ce sens devrait être déposé en janvier 2026, avec l’objectif de légiférer rapidement.

Les motivations : santé mentale, protection, maturité des jeunes

Selon le chef de l’État, l’exposition précoce aux réseaux sociaux et aux écrans en général, pose un risque majeur sur la santé mentale des enfants et adolescents, ainsi que sur leur développement émotionnel et cognitif.

Il évoque aussi des dangers concrets comme le cyberharcèlement, la désinformation, l’exposition à des contenus inappropriés ou encore la perméabilité aux influences négatives. « Avant 15-16 ans, les réseaux sociaux ne sont pas une bonne chose car on n’a pas consolidé suffisamment sur le plan affectif, émotionnel et cognitif », a notamment plaidé le président.

Jusqu’à présent, la France comme plusieurs pays européens, s’appuyait sur un régime de consentement parental pour les mineurs utilisant les réseaux sociaux. Par exemple, depuis 2023, les plateformes doivent refuser l’inscription aux moins de 15 ans sans l’accord explicite des parents.

Désormais, l’idée n’est plus seulement d’encadrer l’accès, mais de l’interdire complètement en dessous d’un certain âge, une rupture nette avec la logique actuelle, et une « montée en puissance » des contraintes sur le numérique.

RÉSEAUX SOCIAUX : Emmanuel Macron confirme aujourd'hui qu'il souhaite "imposer à tous les réseaux sociaux la vérification de l'âge" des utilisateurs et les interdire en France en dessous de "15 ou 16 ans" dans le cadre d’un projet de loi déposé début 2026 (itw aux lecteurs de… pic.twitter.com/5HHahEZJiR — Infos Françaises (@InfosFrancaises) December 10, 2025

Vers un modèle international et des défis pratiques

Le président évoque l’exemple de Australie, qui vient de décider d’interdire l’accès aux réseaux sociaux pour les moins de 16 ans.

Mais la mise en œuvre pose d’ores et déjà des questions : comment vérifier l’âge efficacement ? Comment empêcher les contournements (mentir sur sa date de naissance, utilisation de VPN, comptes partagés…) ? Des experts soulignent que la vérification d’âge est un défi technique et qu’un simple contrôle d’âge reste largement insuffisant pour garantir l’efficacité d’une telle mesure.

De plus, le débat s’inscrit dans un contexte européen en pleine évolution : le Parlement européen a récemment voté en faveur d’une proposition, non contraignante, préconisant l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de 16 ans.

Réactions attendues et risques de divisions

Si certains parents ou associations de protection de l’enfance voient dans cette initiative un garde-fou salutaire, d’autres craignent un encadrement excessif de la liberté individuelle des jeunes, et une forme de censure. Le débat soulève aussi la question de l’éducation numérique versus la restriction pure, former les jeunes à un usage responsable ou les en exclure ?

Un autre souci tient à l’efficacité pratique : les plus déterminés pourraient tenter de contourner l’interdiction, rendant la mesure partielle. Enfin, imposer un âge unique, sans nuance entre 15 ou 16 ans, pourrait être perçu comme arbitraire par certains professionnels de l’éducation ou de la santé.