BNP Paribas célèbre James Cameron avec une édition spéciale de CinéCulte et 10 000 invitations au cinéma

Du 8 au 12 décembre 2025, BNP Paribas mettra à l’honneur l’œuvre de James Cameron à travers une édition spéciale de son programme CinéCulte. À l’approche de la sortie très attendue du film Avatar : de Feu et de Cendres, le 17 décembre, la banque offrira au total 10 000 places de cinéma dans toute la France.

Pour la quatrième édition de CinéCulte, BNP Paribas propose une plongée dans l’univers du réalisateur oscarisé. Une programmation exceptionnelle sera déployée dans cinq grandes villes, à savoir : Paris, Lille, Lyon, Nantes et Bordeaux avec 5 000 places offertes via la plateforme welovecinema.bnpparibas.

Les spectateurs pourront ainsi revoir sur grand écran plusieurs œuvres majeures de Cameron : Titanic, Terminator 2 : Le Jugement dernier, Aliens, le retour ou encore Abyss. Le vendredi 12 décembre, une soirée spéciale permettra de revivre les deux premiers volets de la saga Avatar, en guise de prélude à la sortie imminente du troisième épisode.

Une avant-première nationale pour Avatar : de Feu et de Cendres

Quelques jours plus tard, le 17 décembre, BNP Paribas marquera l’arrivée en salles de Avatar : de Feu et de Cendres en invitant à nouveau 5 000 spectateurs dans toute la France. Ce nouvel opus promet de dévoiler une tribu inédite, le Peuple des Cendres, et d’explorer de nouveaux territoires spectaculaires de Pandora.

« Célébrer le cinéma de James Cameron, c’est célébrer la magie du cinéma dans toute sa dimension collective », souligne Élise Hermant, directrice de la communication du groupe. La banque entend ainsi soutenir la fréquentation des salles et permettre au public de vivre une expérience immersive unique.

Un engagement historique de BNP Paribas pour le 7ᵉ art

Partenaire majeur du cinéma depuis plus d’un siècle, BNP Paribas reste un acteur incontournable du financement et de la promotion du secteur. En 2024, le groupe a contribué au financement de plus de la moitié des films produits en France, et soutient plus de 40 festivals dans le monde. L’ouverture du cinéma « Pathé BNP Paribas » à Paris en 2025 illustre encore le renforcement de cet engagement.

À travers CinéCulte et sa plateforme We Love Cinema, BNP Paribas multiplie les initiatives pour rapprocher le public du grand écran : chaque année, plus de 100 000 spectateurs bénéficient de ces actions.