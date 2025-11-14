Suède : Un bus percute un abri-bus à Stockholm : plusieurs morts et blessés

Un dramatique accident s’est produit ce vendredi après-midi à Stockholm : un bus à impériale a foncé dans un abri-bus sur Valhallavägen, dans le quartier d’Östermalm, faisant plusieurs morts et des blessés. Le conducteur a été interpellé et une enquête pour homicide involontaire a été ouverte.

Vers 15h23, les secours ont été alertés : un bus bidirectionnel (à deux étages) a percuté violemment une halte d’autobus près de la Tekniska högskolan (l’École royale de technologie) à Östermalm, en plein cœur de la capitale suédoise, rapportent les médias locaux.

Selon la police, plusieurs personnes sont décédées et d’autres ont été blessées, mais aucun bilan précis n’a encore été communiqué. Les services de secours ont dépêché de nombreux véhicules : ambulances, pompiers, forces de l’ordre se sont activés sur place.

Une enquête ouverte pour homicide involontaire

Le conducteur du bus a été arrêté. La police ouvre une enquête sous la qualification d’homicide involontaire. Pour l’instant, les autorités excluent toute piste terroriste.

Des témoins parlent d’une scène « totalement chaotique » : des personnes criant, certains gisant à terre, selon une passante qui venait de descendre d’un autre bus. D’après des informations rapportées, l’accident pourrait être dû à un problème de santé du conducteur, mais cette hypothèse n’a pas encore été confirmée.