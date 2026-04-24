Dans l’ombre de Tchernobyl : ces chiens qui survivent à la radioactivité

Quarante ans après la catastrophe, les chiens errants de la zone d’exclusion fascinent les scientifiques. Entre survie dans un environnement radioactif et impacts mesurés sur leur organisme, ils permettent de mieux comprendre les effets à long terme des radiations sur le vivant.

Depuis l’accident nucléaire de 1986, la zone d’exclusion abrite des centaines de chiens errants. Ils descendent des animaux domestiques laissés sur place lors de l’évacuation des habitants. Certains vivent près de l’ancienne centrale, d’autres autour des villages abandonnés. Ils se déplacent souvent en groupes et doivent faire face à des conditions de vie difficiles : manque de nourriture, froid et dangers liés à leur environnement. Aujourd’hui, des associations viennent parfois les nourrir et les soigner.

Un laboratoire naturel pour la recherche

Ces chiens sont étudiés par des scientifiques pour comprendre les effets des radiations sur les êtres vivants. Ils font des prises de sang, examinent leur état de santé et comparent les chiens selon les zones où ils vivent.

Les chercheurs s’intéressent aussi à leur mode de vie et à leur reproduction pour voir comment ils s’adaptent à cet environnement particulier.

Des impacts visibles mais des mutations limitées

Les radiations ont des effets sur la santé des chiens, comme des maladies ou des difficultés à se reproduire.

Certains peuvent aussi être plus fragiles que des chiens vivant ailleurs. En revanche, les scientifiques ne constatent pas de grands changements dans leur ADN transmis aux générations suivantes. Les effets existent donc, mais restent globalement limités.