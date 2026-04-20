Louisiane : huit enfants tués dans une série de fusillades liées à des violences familiales

Un drame d’une ampleur exceptionnelle a frappé la ville de Shreveport , où un homme armé a tué huit enfants lors de plusieurs fusillades survenues dans différentes habitations. Les autorités évoquent une affaire de violences conjugales et intrafamiliales, tandis que le suspect a été abattu après une course-poursuite avec la police.

Les faits se sont déroulés le 19 avril 2026 dans un quartier résidentiel de Shreveport, en Louisiane. Selon les informations disponibles, le tireur s’est rendu dans plusieurs maisons où il a ouvert le feu, provoquant la mort de huit enfants âgés de 1 à 14 ans.

Deux femmes ont été grièvement blessées, notamment à la tête, et un jeune garçon a également été touché en tentant de fuir. Les autorités décrivent une scène particulièrement choquante, tant par le nombre de victimes que par leur très jeune âge.

Une intervention complexe sur plusieurs lieux

Les fusillades ont eu lieu sur plusieurs sites distincts, ce qui a compliqué l’intervention des forces de l’ordre. Les policiers ont dû sécuriser différentes habitations en un temps très court, alors que le suspect était toujours en fuite.

Après les tirs, l’homme aurait pris la fuite en s’emparant d’un véhicule, déclenchant une course-poursuite avec la police. Celle-ci s’est terminée lorsque les forces de l’ordre ont abattu le suspect. L’enquête se poursuit pour reconstituer précisément le déroulé des faits.

Un drame familial au cœur de l’enquête

Les premiers éléments indiquent que le suspect entretenait des liens familiaux avec plusieurs victimes. Il pourrait s’agir d’un père de famille, ce qui renforce la piste d’un drame intrafamilial sur fond de violences conjugales.

Les enquêteurs cherchent désormais à comprendre les motivations exactes de l’attaque et à déterminer les circonstances qui ont conduit à une telle explosion de violence.