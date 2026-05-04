Allemagne : une voiture fonce dans la foule à Leipzig, au moins deux morts

Un conducteur a foncé dans la foule à Leipzig en Allemagne ce 4 mai 2026. Le bilan est d’au moins deux morts et plus de 20 blessés. Le suspect a été interpellé.

Un conducteur a foncé dans la foule à Leipzig en Allemagne ce 4 mai 2026. Le bilan est d’au moins deux morts et plus de 20 blessés. Le suspect a été interpellé.

Le drame s’est produit ce lundi 4 mai 2026 dans la ville de Leipzig, où un conducteur a foncé dans une foule en plein centre-ville. Le bilan provisoire fait état d’au moins deux morts et plus d’une vingtaine de blessés, dont certains dans un état grave.

Selon les premières informations, le véhicule a percuté à plusieurs reprises des passants dans des zones piétonnes très fréquentées, notamment autour d’Augustusplatz et de Grimmaische Strasse. Les secours ont été rapidement déployés en nombre, avec des ambulances, des pompiers et même des hélicoptères mobilisés sur place.

Le suspect interpellé, une enquête en cours

Le conducteur, un homme de 33 ans de nationalité allemande, a été interpellé peu après les faits. Les autorités n’excluent aucune piste à ce stade, même si l’acte est considéré comme volontaire. Une enquête a été ouverte pour déterminer les motivations exactes du suspect.

D’après les premiers éléments, l’individu aurait déjà été connu pour des troubles psychologiques, mais les circonstances précises restent à éclaircir. Le parquet a évoqué des poursuites pour meurtre et tentatives de meurtre.

Située dans l’est de l’Allemagne, Leipzig est une grande ville de plus de 600 000 habitants, connue pour son dynamisme culturel et économique.

Ce drame a provoqué une vive émotion dans tout le pays. Les autorités locales ont appelé la population à éviter la zone et à ne pas relayer d’informations non vérifiées