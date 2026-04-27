Fusillade à Washington : Donald Trump exfiltré en urgence lors d’un gala sous haute tension

Une fusillade a éclaté samedi 25 avril 2026 à Washington lors du prestigieux dîner des correspondants de la Maison-Blanche. Présent sur place, Donald Trump a été évacué en urgence par le Secret Service. L’attaque, menée par un homme armé, ravive les inquiétudes autour de la sécurité présidentielle et de la montée des violences politiques aux États-Unis.

Ce qui devait être une soirée emblématique de la vie politique et médiatique américaine a brutalement basculé. Le 25 avril 2026, au Washington Hilton, théâtre du traditionnel dîner des correspondants de la Maison-Blanche, des coups de feu ont retenti aux abords de la salle de réception.

Quelques minutes après le début de l’événement, des agents du Secret Service ont immédiatement mis en place un protocole d’urgence : le président américain Donald Trump, ainsi que plusieurs membres de son administration et des invités de marque, ont été exfiltrés sous protection rapprochée.

Selon les premières informations, le tireur a tenté de franchir les dispositifs de sécurité avant d’ouvrir le feu, blessant un agent protégé par un gilet pare-balles.

Un suspect lourdement armé et déterminé

L’assaillant, identifié comme un homme de 31 ans originaire de Californie, était équipé d’un arsenal comprenant un fusil de chasse, une arme de poing et des couteaux.

Il a été rapidement maîtrisé et arrêté par les forces de l’ordre avant de pouvoir pénétrer dans la salle principale où se trouvaient les invités.

Les autorités privilégient la piste d’un acte prémédité à motivation politique. Des écrits attribués au suspect révèlent une hostilité marquée envers l’administration Trump, laissant penser que le président et son entourage figuraient parmi les cibles potentielles.

Donald Trump évacué, puis rassurant

Évacué en urgence, Donald Trump est apparu quelques heures plus tard à la Maison-Blanche pour une prise de parole publique. Se voulant rassurant, il a salué la réactivité des forces de sécurité et appelé à l’unité nationale face à la violence politique.

Dans un registre plus personnel, il a également évoqué la dangerosité croissante de la fonction présidentielle, dans un contexte où les menaces se multiplient.

Une nouvelle alerte sur la sécurité présidentielle

Cet incident constitue une nouvelle alerte majeure pour les services de sécurité américains. Bien que l’attaque ait été rapidement contenue, le fait que le suspect ait pu s’approcher du périmètre protégé soulève de sérieuses interrogations.

Des responsables évoquent déjà la nécessité d’élargir les zones de sécurité lors d’événements publics impliquant des personnalités politiques de premier plan.