Tragédie dans un atelier : un apprenti de 15 ans meurt après un « prank » à l’air comprimé

Un jeune apprenti menuisier de 15 ans est décédé en Turquie après que des collègues lui ont inséré un tuyau d’air à haute pression dans le rectum, dans ce qui a été présenté comme une blague tragique.

Un drame hors norme s’est déroulé dans un atelier de menuiserie à Bozova, dans la province de Şanlıurfa (Turquie). Le 14 novembre, un apprenti âgé de 15 ans, identifié comme Muhammed Kendirci, a été violemment maîtrisé par des collègues, parmi lesquels un autre apprenti prénommé Habip Aksoy et un tiers non identifié.

Selon les informations du Mail Online, ses mains auraient été liées, son pantalon retiré de force, avant qu’un tuyau d’air à haute pression ne lui soit inséré dans le rectum, provoquant de graves lésions internes. Après cinq jours en soins intensifs, l’adolescent est décédé le 19 novembre.

Un acte de « torture » ?

Les enquêteurs ont d’abord considéré l’acte comme une blague, mais les forces de l’ordre ont rouvert l’affaire et Aksoy, déjà arrêté puis libéré sous condition, a de nouveau été placé en détention. Le procureur doit désormais déterminer les charges retenues contre lui.

Le décès de Muhammed Kendirci a déclenché un tollé politique : un député turc, Suat Özçağdaş, a dénoncé sur les réseaux sociaux un acte de « torture », critiquant la qualification initiale de simple bouffonnerie. Une enquête judiciaire est toujours en cours.

Cet incident vient s’ajouter à une liste macabre : l’usage détourné de tuyaux d’air haute pression dans des “pranks” s’est déjà révélé fatal ailleurs, notamment chez des ouvriers en Inde ou au Brésil, causant des ruptures intestinale insoutenables pour les victimes.