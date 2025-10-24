« J’ai cru mourir » : la tentative de viol qui bouleverse les voyageuses du RER C

Le mercredi 15 octobre, à bord d’une rame du RER C, une jeune femme de 26 ans, de nationalité brésilienne et récemment arrivée en France, a été victime d’une tentative de viol assortie d’une extrême violence.

Les faits se sont déroulés à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne) aux alentours de 8 h 30. Seule dans sa rame, la victime a été étonnamment ciblée lorsque la majorité des passagers était descendue. Un homme est remonté dans la rame, l’a plaquée au sol, giflée, mordue, et a tenté de la déshabiller de force. « Il m’a étranglée pour me faire taire. Là j’ai senti que je n’avais plus de force. » témoigne la jeune femme auprès du Parisien.

L’individu a été filmé par une témoin

Alors que la situation s’annonçait dramatique, une autre voyageuse alertée par les cris est intervenue, filmant la scène et provoquant ainsi la fuite de l’agresseur. L’auteur présumé est toujours en fuite. Il est décrit comme âgé d’environ 40 ans, portant un survêtement et une casquette.

Depuis cet événement, le climat parmi les usagères du RER C est celui d’un profond malaise. Beaucoup se disent « livrées à elles-mêmes » dans les transports. « On nous dit que la France est très développée, mais je ne vois rien ici qui protège véritablement les femmes des agressions dans les transports », déclare la victime auprès de nos confrères.

Des femmes évoquent désormais la peur de rentrer seule, ou en heure creuse, et soulignent la sensation de vulnérabilité en l’absence de présence ou d’intervention suffisante.

L’ouverture d’une enquête judiciaire a été confirmée. Les autorités sont mobilisées pour identifier l’auteur et comprendre les circonstances précises de cette agression.