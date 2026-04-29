Paris (Xe arrondissement) : un jeune homme entre la vie et la mort après une violente agression au quai de Valmy

Un jeune homme a été grièvement blessé à la tête et hospitalisé en urgence absolue après une violente agression survenue samedi soir à Paris, près du quai de Valmy (Xe arrondissement). L’auteur présumé, un homme sans domicile fixe, ainsi que deux proches de la victime, ont été placés en garde à vue.

Les faits se seraient déroulés samedi aux alentours de 22h30, dans le Xe arrondissement de Paris, à proximité du quai de Valmy. L’information n’a été révélée que récemment par le site d’actualité Actu 17.

Selon les éléments rapportés, un groupe de jeunes faisait la fête lorsqu’un homme sans domicile fixe aurait interpellé le groupe, excédé par le bruit. La situation aurait rapidement dégénéré.

D’après cette même source, l’individu aurait utilisé une batte de baseball pour frapper violemment l’un des jeunes à la tête. La victime se serait immédiatement effondrée, inconsciente.

Une situation qui dégénère en violences croisées

À la suite de cette agression, deux amis de la victime auraient réagi en s’en prenant à leur tour au suspect. Une altercation aurait alors éclaté sur place avant l’arrivée des secours.

Les forces de l’ordre et les équipes médicales sont intervenues rapidement. Le jeune homme grièvement blessé a été pris en charge en urgence absolue et transporté à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris.