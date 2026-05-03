Essonne : Armé d’un fusil à pompe, il braque le magasin Action de Longpont-sur-Orge

Les faits se sont produits ce samedi soir dans ce magasin situé dans la zone commerciale de Longpont-sur-Orge, dans l’Essonne.

Scène de panique ce samedi 2 avril à Longpont-sur-Orge. Un individu, armé d’un fusil à pompe à fait irruption dans le magasin Action situé dans la zone commerciale de la commune en début de soirée, a-t-on appris de source policière, confirmant une information du Parisien.

Il est aux environs de 19h30 quand un homme, encagoulé et porteur d’un fusil à pompe, fait irruption dans la célèbre enseigne. L’homme menaçant a braqué l’une des caissières présente dans le magasin devant l’œil médusé des clients présents.

L’individu s’est fait remettre la somme d’environ 4000 € en liquide de l’une des caisse du magasin avant de prendre la fuite, nous précise cette même source.

Activement recherché par la police

Suite aux faits, un important dispositif de policiers a été déployé sur place. L’auteur qui n’a pour le moment pas été identifié est activement recherché par la police. La Division de la Criminalité Territoriale est actuellement sollicitée dans cette affaire.

Fort heureusement, ce braquage n’a fait aucune victime.