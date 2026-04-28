Yvelines : trois policiers blessés dont un grièvement après un guet-apens aux Mureaux

Trois policiers ont été blessés, dont un grièvement au visage, dans la nuit du 27 avril 2026 aux Mureaux (Yvelines). Pris dans un guet-apens tendu par une centaine d’individus, les forces de l’ordre intervenaient initialement pour des feux de poubelles. Une enquête a été ouverte.

La nuit de dimanche à lundi a été marquée par une violente attaque visant les forces de l’ordre aux Mureaux, dans les Yvelines. Vers 2 heures du matin, policiers et pompiers sont intervenus pour des incendies de conteneurs dans le quartier de la Vigne-Blanche. Mais sur place, ils sont tombés dans une embuscade préparée par environ une centaine de personnes, comme le rapportent nos confrères du Parisien.

Rapidement, les fonctionnaires ont été pris pour cible par des jets de projectiles, contraignant les forces de l’ordre à faire usage de gaz lacrymogènes pour se dégager.

Un policier grièvement blessé au visage

Au cours des violences, un agent de la brigade anticriminalité (BAC) a été grièvement blessé après avoir reçu un pavé en plein visage. L’impact, extrêmement violent, lui a causé une fracture du nez, une mâchoire touchée et plusieurs dents endommagées.

Le policier, un quinquagénaire, a perdu connaissance et a dû être évacué en urgence vers l’hôpital. Deux autres agents ont également été blessés lors de l’intervention.

Une intervention piégée dès l’appel initial

Selon les premiers éléments de l’enquête, l’appel pour des feux de poubelles aurait servi d’appât pour attirer policiers et pompiers dans un piège. Une fois sur place, les forces de l’ordre ont été attaquées par un groupe organisé.

Des renforts, notamment des unités spécialisées dans le maintien de l’ordre, ont été déployés pour sécuriser le secteur et contenir les violences.

Une enquête a été ouverte par le parquet afin d’identifier les auteurs de cette attaque et de déterminer les circonstances exactes du guet-apens. À ce stade, aucune interpellation n’a été confirmée.