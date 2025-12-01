Samurai Academy: Paws of Fury : Un vent de fraîcheur poilu dans l’action-aventure ?

Coloré, léger et résolument familial, Samurai Academy: Paws of Fury débarque sur consoles et PC avec la promesse d’un voyage samouraï aussi accessible que divertissant. Entre humour cartoon, combats simplifiés et multitude de mini-jeux, le titre vise large. Mais derrière son esthétique charmante et son ton décalé, le jeu parvient-il à offrir une aventure mémorable ?

Dès les premières minutes, Samurai Academy: Paws of Fury séduit par son identité visuelle. Le style cartoon, proche d’un film d’animation, fonctionne parfaitement. Les animations sont fluides, les environnements lumineux et la mise en scène volontairement humoristique donne tout de suite le ton : on est là pour s’amuser, pas pour se prendre trop au sérieux.

L’histoire, volontairement simple, suit un jeune chien samouraï et ses camarades embarqués dans une menace grandissante sur leur île. Rien de révolutionnaire, mais suffisamment de cœur pour maintenir l’envie de progresser. L’univers regorge de petites trouvailles visuelles et de personnages attachants qui renforcent l’immersion.

Un gameplay varié mais accessible

Le système de combat repose sur des attaques rapides, lourdes, quelques combos, l’esquive et des capacités spéciales. Le tout répond bien et reste agréable manette en main, mais ne propose pas une courbe de progression très marquée. Les joueurs en quête de technicité resteront sur leur faim.

Là où le jeu surprend, c’est dans sa diversité :

– séquences de plateforme dynamiques,

– défis de timing,

– puzzles légers,

– raids défensifs façon tower-defense,

– courses, tir à l’arc, infiltration…

Cette alternance casse la monotonie et donne un rythme en dents de scie très agréable. On se retrouve rarement à répéter la même action trop longtemps, et c’est précisément ce qui fait la force du titre.

Jouable en duo sur PS5, Xbox et PC, le mode coopératif transforme l’expérience en session de jeu conviviale, parfois chaotique, dans le bon sens. Pour les familles ou les joueurs occasionnels, c’est l’un des grands atouts du jeu.

Une aventure charmante mais qui manque de profondeur

Pensé pour un large public, Paws of Fury ne cherche jamais à frustrer. Les combats se bouclent rapidement, les plateformes sont permissives, les objectifs clairs. Idéal pour les plus jeunes, mais les joueurs chevronnés auraient apprécié plus de challenge, voire un mode difficile plus ambitieux.

Malgré une grande variété d’activités, la boucle de gameplay reste structurée autour des mêmes mécaniques. Sur la durée, certains enchaînements deviennent prévisibles.

La durée de l’aventure principale, correcte mais modeste, se voit rallongée si l’on s’attarde sur les mini-jeux et l’exploration.

Pas de systèmes complexes, pas de builds, pas de véritable montée en puissance, le jeu assume son parti-pris : amusant, spontané, accessible.