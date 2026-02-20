Capcom appelle à la retenue avant la sortie de Resident Evil Requiem

À l’approche de la sortie de Resident Evil Requiem, Capcom adresse un message clair à sa communauté : éviter la diffusion de fuites et de spoilers afin de préserver l’expérience de jeu de tous les joueurs. L’éditeur japonais promet une vigilance accrue face aux contenus diffusés prématurément.

À quelques semaines du lancement de Resident Evil Requiem, Capcom a publié un communiqué officiel à destination de sa communauté mondiale. L’éditeur y exprime sa volonté de protéger l’expérience narrative et émotionnelle du jeu, pilier historique de la saga Resident Evil.

Un message qui a pour but de ne pas gâcher le spectacle !

Dans ce message, Capcom remercie les joueurs pour leur soutien et leur demande explicitement de ne pas publier ni partager de fuites ou de spoilers avant la sortie officielle du titre. L’objectif affiché est clair : permettre à chacun de découvrir l’histoire et les surprises du jeu dans les meilleures conditions, dès le premier jour.

L’éditeur précise également que son service juridique restera mobilisé et continuera d’émettre des demandes de retrait et de suppression à l’encontre de tout contenu diffusant des éléments non autorisés. Une démarche assumée, présentée non comme une sanction, mais comme une mesure de protection de l’expérience collective.

« Nous souhaitons sincèrement que chacun puisse profiter pleinement de l’histoire et de l’expérience du jeu », souligne Capcom, rappelant l’importance de la découverte et de la surprise dans un titre à forte dimension narrative.

Alors que la sortie de Resident Evil Requiem « approche à grands pas », l’éditeur conclut son message sur une note enthousiaste, se disant impatient de découvrir les réactions des joueurs une fois le jeu disponible. Un appel à la responsabilité qui s’inscrit dans un contexte où les fuites sont devenues monnaie courante, et qui témoigne de l’importance stratégique et créative de ce nouvel opus pour la licence.