Deux adolescents mis en examen après un projet d’attaque antisémite déjoué

Deux mineurs âgés de 16 ans ont été interpellés par Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) et mis en examen ce 1ᵉʳ décembre. Selon le parquet national antiterroriste, ils sont poursuivis pour « association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation d’un ou plusieurs crimes d’atteinte aux personnes ».

D’après les éléments de l’enquête, relaté par nos confrères du Parisien, les deux adolescents fréquentaient un groupe WhatsApp rassemblant des individus radicalisés se réclamant de État islamique (Daech). L’un des deux, un jeune homme d’origine tchétchène résidant à Strasbourg, aurait publié un message menaçant de « tuer des Juifs dans cinq jours », accompagné d’une photo le montrant armé d’un couteau.

L’autre suspect, lycéen en région parisienne, entretenait des contacts avec lui et partageait visiblement la même idéologie.

Les individus interpellés

Alertée par le caractère urgent de la menace, la DGSI est intervenue mercredi 26 novembre pour procéder aux arrestations. Les mineurs ont ensuite été présentés à un juge antiterroriste, puis placés en détention provisoire.

Depuis le début de l’année 2025, le nombre de mineurs mis en examen pour des affaires liées au terrorisme atteint un niveau record, signe d’un phénomène de radicalisation juvénile de plus en plus préoccupant.