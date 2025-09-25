La cigarette électronique (ou vape) est devenue en quelques années un secteur majeur de l’industrie du tabac et des alternatives nicotiniques : marché important, innovations produits rapides, mais aussi forte exposition aux contraintes réglementaires et aux controverses sanitaires.

Le marché mondial de la cigarette électronique est estimé à plusieurs dizaines de milliards de dollars : différentes études professionnelles le situent autour de 30 à 31,5 milliards USD en 2024–2025, avec une croissance attendue sur la période 2025–2034 (CAGR variable selon les sources). Dans un contexte où les consommateurs recherchent à la fois des solutions durables et des prix justes, Kelklope : comparateur de cigarettes électroniques et e-liquides, se positionne comme une réponse innovante et engagée dans

l’univers de la vape.

Né de la volonté de démocratiser l’accès à la cigarette électronique tout en favorisant

l’économie circulaire, la société Kelklope.com est aujourd’hui la seule plateforme française qui

combine comparateur de prix et marché de seconde main dédié au vapotage.

En France, le marché de la vape pèse aujourd’hui plus d’un milliard d’euros par an : certaines analyses évoquent un marché d’environ 1,1 milliard € en 2024 et un parc de vapoteurs réguliers se chiffrant en millions (plusieurs millions d’utilisateurs). Ce dynamisme tient à la fois au basculement d’anciens fumeurs vers la vape et à la hausse continue du prix du tabac traditionnel.

Un marché segmenté en quatre grandes familles

On peut découper le marché en quatre grandes familles :



– Dispositifs jetables (puffs / disposables) — très populaires jusqu’en 2023–2024 pour leur prix et simplicité ; segments fortement axés sur la vente au comptoir et en grande distribution. Ils ont dopé les ventes unitaires mais suscitent des réactions réglementaires et environnementales.



– Dispositifs rechargeables et mods — systèmes plus durables (pods rechargeables, mods) : segment privilégié par les vapoteurs réguliers et les boutiques spécialisées.



– E-liquides (y compris nicotine salts) — marché des liquides aromatisés, concentration croissante des ventes de formulations à base de nicotine-salt permettant des concentrations élevées avec une sensation moins âpre.



– Produits concurrents / complémentaires — poches nicotiniques, tabacs chauffés (HnB), etc., qui forment un écosystème de substitution au tabac traditionnel.

Le marché combine des pure players de la vape (fabricants d’e-liquide, fabricants d’atomiseurs, distributeurs spécialisés). C’est le cas de Kelklope.com qui est une plateforme hybride pour une vape responsable, économique et transparente.

Dans un esprit écoresponsable, Kelklope.com permet également aux particuliers de revendre ou acheter du matériel de vape d’occasion (mods, boxs, pods, atomiseurs ou encore des cigarettes électroniques d’occasion…). Les e-liquides, pour des raisons évidentes d’hygiène et de sécurité, ne sont pas concernés par ce marché. Chaque transaction est encadrée pour assurer fiabilité et transparence, loin des risques liés aux forums ou aux ventes informelles.

Cigarette électronique vs cigarette traditionnelle : quels avantages ?

Depuis une quinzaine d’années, la cigarette électronique s’est imposée comme une alternative majeure au tabac classique. Si elle reste l’objet de débats scientifiques et réglementaires, elle présente des avantages significatifs par rapport à la cigarette traditionnelle.

Abandonner la cigarette traditionnelle est un défi colossal pour des millions de fumeurs. Pourtant, depuis quelques années, la cigarette électronique est une alternative qui attire de plus en plus d’adeptes. Moins nocive, plus flexible et souvent plus économique, elle s’impose comme une alliée de taille pour réduire ou arrêter le tabac.

La fumée de tabac contient plus de 7 000 substances chimiques, dont des dizaines sont cancérigènes (goudrons, monoxyde de carbone, métaux lourds).

La cigarette électronique, elle, ne produit pas de combustion : elle génère une vapeur issue d’un liquide chauffé. Cela permet d’éliminer la majorité des composés toxiques liés au tabac.

– De nombreuses études concluent que la vape est nettement moins nocive que la cigarette, même si elle n’est pas inoffensive.

– Elle réduit particulièrement les risques de cancers liés au tabac et de maladies cardiovasculaires liées à la combustion.



La cigarette électronique est aujourd’hui utilisée par des millions de fumeurs comme aide au sevrage.



– Elle permet de conserver le geste et la sensation liés à la cigarette, tout en réduisant l’apport en substances toxiques.

– Les e-liquides sont disponibles en plusieurs dosages de nicotine, ce qui facilite une diminution progressive.

– Des analyses récentes montrent que la vape peut être plus efficace que les substituts nicotiniques classiques (patchs, gommes) pour aider à arrêter durablement.



Contrairement à la fumée de cigarette, la vapeur exhalée contient beaucoup moins de substances nocives et se dissipe rapidement. Elle réduit donc fortement les risques de tabagisme passif pour l’entourage. Elle n’imprègne pas les vêtements, les murs ou les cheveux d’odeurs persistantes comme la cigarette traditionnelle.

Face à une cigarette traditionnelle qui brûle du tabac et libère goudrons et monoxyde de carbone, la cigarette électronique produit une vapeur sans combustion. Résultat : beaucoup moins de substances toxiques, et donc un risque sanitaire considérablement réduit. Les spécialistes s’accordent : vapoter n’est pas sans danger, mais reste bien moins nocif que fumer.



Le prix du tabac augmente régulièrement, atteignant des niveaux records en France et en Europe. Bien que l’investissement initial dans une cigarette électronique puisse être plus élevé, l’usage à long terme coûte généralement moins cher que l’achat quotidien de paquets de cigarettes. Les vapoteurs réguliers constatent souvent une économie de plusieurs centaines d’euros par an.

Fruité, mentholé, classique… La variété des arômes rend l’expérience plus agréable et parfois même ludique. Ajoutez à cela la possibilité de choisir son appareil (pod, mod, jetable, rechargeable) et son dosage de nicotine, et chacun peut trouver sa formule idéale.



Ainsi, beaucoup de vapoteurs rapportent une amélioration rapide après avoir abandonné le tabac. Pour ces derniers, elle procure moins de toux et une meilleure capacité respiratoire, le retour du goût et de l’odorat et une amélioration de l’endurance physique ainsi qu’un sentiment d’un mieux-être général lié à la réduction des substances toxiques inhalées.

La cigarette électronique n’est pas sans risques, mais elle constitue aujourd’hui une alternative beaucoup moins nocive que le tabac fumé. Elle offre aux fumeurs une porte de sortie réaliste vers une consommation plus sûre de nicotine, voire vers l’arrêt complet.

Pour les pouvoirs publics comme pour les professionnels de santé, elle représente un levier majeur de réduction des risques dans la lutte contre les maladies liées au tabac.