Columbia dévoile Amaze Puff™ : la doudoune qui affronte le froid sans renoncer au style

La marque américaine lance Amaze Puff™, une nouvelle collection de doudounes douillettes et techniques mêlant duvet responsable, protection déperlante et design pensé pour la vie urbaine comme les escapades nature.

Columbia Sportswear présente sa collection Amaze Puff™ F25, une gamme de doudounes féminines conçues pour offrir un maximum de chaleur, de douceur et de performance en plein cœur de l’hiver. Avec son duvet au pouvoir gonflant de 650 certifié RDS et son traitement hautement déperlant Omni-Shield™, la ligne combine technicité et confort, tout en misant sur des coupes modernes adaptées à différents modes de vie.

Trois modèles, trois niveaux de protection

La Doudoune en Duvet à Capuche Amaze Puff™ Femme (230 €) s’impose comme le modèle court et contemporain de la collection. Légère mais ultra chaude, elle offre une protection efficace contre les intempéries et garantit une grande liberté de mouvement.

Pour celles qui cherchent un compromis entre style et confort quotidien, la Doudoune Mi-longue en Duvet à Capuche (260 €) répond présente. Son atout majeur : des bretelles intérieures permettant un port mains libres, ainsi que des poches doublées polaire pensées pour les journées froides.

Au sommet de la gamme, la Doudoune Longue en Duvet à Capuche (300 €) mise sur une chaleur renforcée et une silhouette élégante. Son ourlet allongé en fait la complice idéale des hivers rigoureux, aussi bien pour les citadines que pour les amatrices d’évasion en plein air.

Columbia - Amaze Puff Columbia - Amaze Puff Columbia - Amaze Puff

Des couleurs intemporelles… et des finitions audacieuses

La collection se décline dans des tonalités mates et faciles à porter, dont Dark Stone, Tobacco et Black, parfaites pour le quotidien. Columbia propose également Safari, une teinte plus naturelle inspirée des environnements outdoor, ainsi que des versions iridescentes – Everblue High Shine et Fig High Shine – destinées à celles et ceux qui souhaitent affirmer leur style.

Fondée en 1938 à Portland, dans l’Oregon, Columbia Sportswear est devenue l’une des marques incontournables de l’outdoor. Créée par la famille Boyle, l’entreprise débute comme une petite fabrique de chapeaux avant de se spécialiser dans les vêtements techniques destinés aux activités de plein air. Aujourd’hui encore, Columbia reste une entreprise familiale, portée durant des décennies par la vision de Gert Boyle, figure emblématique de l’industrie.

La marque s’est imposée grâce à son approche pragmatique : concevoir des produits robustes, accessibles et efficaces, capables de résister aux conditions les plus difficiles. Columbia est notamment connue pour ses technologies maison, comme Omni-Heat™, un système réfléchissant la chaleur corporelle, ou Omni-Tech™, une membrane imperméable et respirante développée pour affronter les éléments.

En plus de ses vestes iconiques, Columbia propose une large gamme allant des chaussures de randonnée aux équipements pour le trail, en passant par les vêtements lifestyle inspirés de l’univers outdoor. La marque met également en avant des engagements croissants en matière d’écoresponsabilité, notamment via l’utilisation de matériaux recyclés et de certifications garantissant le respect du bien-être animal dans les produits en duvet.

Toujours ancrée dans son héritage de l’Oregon, Columbia continue d’associer innovation technique et esprit d’aventure, afin d’accompagner les explorateurs du quotidien comme les passionnés de grands espaces.