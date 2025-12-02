Profanation de la tombe de Robert Badinter : un suspect interpellé en région parisienne

Un homme de 23 ans a été interpellé mardi matin en région parisienne, mis en cause dans la profanation de la tombe de l’ancien ministre de la Justice Robert Badinter, a annoncé le parquet de Nanterre, confirmant une information de RTL.

Le 9 octobre 2025, au cimetière de Bagneux, la sépulture de Robert Badinter, quelques heures avant son entrée au Panthéon, avait été recouverte de peinture bleue. Des inscriptions injurieuses et profondément offensantes avaient été taguées sur la pierre tombale :

« Éternelle est leur reconnaissance. Les assassins, les pédos, les violeurs, la République le sanctifient »

Ces tags, profondément choquants, visaient explicitement l’honneur et l’engagement de l’ancien garde des Sceaux. Dans la foulée, une enquête pour « profanation de sépulture » et « dégradation de bien d’autrui » avait été ouverte.

Une enquête qui a porté ses fruits !

Après plusieurs semaines d’enquête, les images de vidéosurveillance ont permis d’identifier un suspect. Mardi 2 décembre, un homme âgé de 23 ans, jusqu’ici inconnu des services de justice, a été interpellé. Il a été placé en garde à vue et est entendu par les enquêteurs.

Le parquet de Nanterre n’a pas encore précisé les motivations de cet acte. On ignore donc si celui-ci relève d’un geste isolé, d’un acte de haine, ou s’il s’inscrit dans un contexte plus élaboré.

La profanation, survenue alors que la France s’apprêtait à rendre un hommage national à Robert Badinter, avait suscité une vive émotion et une indignation unanime — rappelant les valeurs de mémoire et de respect inhérentes au Panthéon. L’interpellation d’un suspect relance désormais l’espoir de réponses, mais aussi la nécessité de comprendre ce qui a motivé un tel geste contre la mémoire d’un homme qui a profondément marqué l’histoire de la justice française.