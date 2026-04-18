Drame en Haute-Loire : trois adolescentes tuées dans un accident de la route, une enquête ouverte

Dans la nuit du 17 au 18 avril 2026, un grave accident de la circulation en Haute-Loire a coûté la vie à trois adolescentes.

Quatre autres jeunes ont été grièvement blessés, tandis que le conducteur d’un second véhicule impliqué a pris la fuite. Une enquête est en cours pour éclaircir les circonstances du drame.

Un dramatique accident de la route s’est produit en Haute-Loire, à hauteur de Saint-Ferréol-d’Auroure, dans la nuit du 17 au 18 avril 2026. Peu avant 2 heures du matin, deux véhicules sont entrés en collision dans des circonstances encore indéterminées.

Le bilan est particulièrement lourd. Selon CentrePresse, trois adolescentes âgées de 13, 14 et 15 ans ont perdu la vie sur place. Elles se trouvaient à bord du même véhicule, qui transportait au total sept personnes.

Quatre blessés graves pris en charge en urgence

Outre les victimes, quatre autres occupants du véhicule ont été grièvement blessés. Parmi eux figurent un homme de 20 ans, deux jeunes hommes de 18 ans et une adolescente de 14 ans. Ils ont été évacués vers différents hôpitaux de la région, notamment à Lyon et Saint-Étienne.

Les secours, mobilisés en nombre avec plusieurs dizaines d’intervenants et un hélicoptère médicalisé, ont pris en charge les victimes dans des conditions difficiles. L’axe routier a été temporairement coupé à la circulation afin de sécuriser la zone.

Un conducteur en fuite au cœur de l’enquête

Si deux véhicules sont impliqués dans la collision, un seul a été retrouvé sur place après le choc. Le conducteur du second véhicule aurait pris la fuite immédiatement après l’accident.

Les circonstances précises du drame restent à établir. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie afin de déterminer les responsabilités et retrouver le conducteur en fuite.