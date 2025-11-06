Une adolescente meurt électrocutée dans son bain à Paris à cause de son téléphone portable

Une lycéenne parisienne de 17 ans a perdu la vie après avoir été électrocutée dans son bain, alors qu’elle utilisait son téléphone portable branché sur secteur. Le drame s’est produit en début de semaine dans la capitale. Une enquête est en cours.

C’est un drame domestique qui bouleverse Paris. Une adolescente de 17 ans est décédée après avoir été électrocutée alors qu’elle prenait son bain, son téléphone branché à une prise électrique à proximité. Selon les premiers éléments de l’enquête, rapportés par nos confrères de BFMTV, le chargeur aurait glissé dans l’eau, provoquant une décharge fatale.

Les secours, appelés en urgence au domicile familial, n’ont pas réussi à réanimer la jeune fille malgré de longues tentatives. La police a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident et d’écarter toute défaillance technique du matériel ou de l’installation électrique.

Les dangers du téléphone portable dans une salle de bain !

Ce drame rappelle les dangers bien réels de l’usage d’appareils électriques dans les pièces d’eau. Les autorités rappellent qu’il est strictement déconseillé d’utiliser un téléphone, un sèche-cheveux ou tout autre appareil branché sur le secteur à proximité de l’eau, même pour un court instant.

Chaque année, plusieurs milliers d’accidents domestiques liés à l’électricité sont recensés en France. Selon l’Observatoire national de la sécurité électrique, entre 30 et 40 personnes en meurent chaque année.