Accident sur la RN20 à Étampes : un piéton grièvement blessé et héliporté vers l’hôpital

Un accident impliquant un poids lourd et un piéton s’est produit sur la RN20, à hauteur d’Étampes (Essonne). La victime principale, en urgence absolue, a été évacuée par hélicoptère. La circulation a été fortement perturbée.

Un grave accident de la circulation s’est produit sur la route nationale 20, à hauteur de Étampes, dans le sens Province vers Paris, au point kilométrique 42.1. Les sapeurs-pompiers de l’Essonne ont été rapidement mobilisés pour intervenir sur cet incident impliquant un poids lourd et un piéton.

À leur arrivée sur place, les secours ont pris en charge deux personnes. Le piéton, identifié comme la victime principale, a été examiné par un médecin de l’unité mobile hospitalière d’Étampes. Classé en urgence absolue, sans que son pronostic vital ne soit engagé, il a nécessité une évacuation rapide. Son transport vers un établissement hospitalier a été assuré par hélicoptère Dragon 75.1, permettant une prise en charge spécialisée dans les meilleurs délais.

Le conducteur du poids lourds refuse la prise en charge des médecins

Le conducteur du poids lourd, quant à lui, a été considéré comme impliqué mais non blessé. Il a refusé toute prise en charge par les secours et a été laissé sous la responsabilité des forces de l’ordre présentes sur les lieux.

L’accident a entraîné une interruption complète de la circulation dans les deux sens sur cet axe très fréquenté de la Route nationale 20. Des déviations temporaires ont été mises en place afin de faciliter les opérations de secours et de sécurisation de la zone.

La Gendarmerie nationale et la Police nationale étaient également mobilisées pour encadrer l’intervention et réguler le trafic. L’autorité municipale a été informée de la situation.

Au total, trois engins et sept sapeurs-pompiers ont été engagés sur cette intervention. Les circonstances exactes de l’accident restent à déterminer.